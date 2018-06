Manžel Vondráčkové pranýřuje novináře v Galerii prolhaných

"Tohle bych nenazval bojem s bulvárem. Chci jen lidem ukázat, kdo píše ty největší lži. Bulvár se dá dělat slušně, dokonce v něm mám i řadu přátel, ale v Galerii prolhaných ukazuju tváře těch, kteří si články vymýšlejí," řekl iDNES.cz Martin Michal.

Stránky jsou v provozu už měsíc a Michal jim udělal slušnou reklamu v páteční talk show Jana Krause. "Paní Kliková, ta je skutečně ze všech nejprolhanější," opřel se Martin Michal do šéfredaktorky časopisu Rytmus života.

Na stránkách ale padají ještě silnější slova.

"Na první pohled by se mohlo někomu zdát, že Miss Piggy sedí na záchodové míse, kam právě snáší materiál pro příští číslo svého, čímkoliv potištěného, papíru. Ale kdepak. Tato pracovitá a ambiciózní mladá žena prostě jen tak sedí na obyčejné židli, pročítá konkurenční plátek a přemýšlí, co by se dalo eventuálně ´čórnout´," stojí v popisku Veroniky Klikové.

Bránit se? Moc šancí na úspěch není

Podobné pikantnosti padají i v souvislosti s dalšími bulvárními novináři, kteří by Martina Michala mohli eventuálně i zažalovat. Ten se ale podobného úderu nebojí. "Vše, co je na stránkách uvedeno, jsem pochopitelně řešil se svými právníky a žádné riziko nehrozí. Jen využíváme právního stavu, který tady je," dodal manžel Heleny Vondráčkové.

společnost "Laťka toho, co je urážkou a co ne, se v posledních letech snížila," říká právnička Dagmar Raupachová.

Za pravdu mu do jisté míry dává i právnička Dagmar Raupachová. "Na stránkách nezveřejňuje žádné osobní údaje, které by musel jako instituce chránit. Zřejmě je získává z veřejných zdrojů, takže v úvahu by přicházela pomluva. Pokud by se redaktoři chtěli bránit, mohou podat trestní oznámení na neznámého pachatele, aby policie prověřila, zda se nejedná o trestný čin, nebo podat regulérní žalobu na ochranu osobnosti. Ale jelikož jsem člověk z praxe, neslibovala bych si úspěch ani od jedné instituce," řekla iDNES.cz Raupachová s tím, že laťka toho, co je urážkou a co ne, se v posledních letech výrazně snížila.

V galerii prolhaných je zatím pět redaktorů z časopisů Rytmus života, Šťastný Jim a deníku Blesk. Do galerie se protlačil i Jaromír Skopalík, jednatel společnosti Bauer Media, která vydává právě Rytmus života.

Deník Blesk považuje tyto stránky za nechutné a dál se k nim nehodlá nijak vyjadřovat, uvedl šéfredaktor Vladimír Mužík.

Je správné, že Martin Michal pranýřuje bulvární novináře?