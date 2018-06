Manžel Vondráčkové: Bojí se mě lidé, kteří neplní dohody

HELENA VONDRÁČKOVÁ

ZPĚVAČKA, MANŽELKA MARTINA MICHALA

O SOUDU S MARTOU KUBIŠOVOU

Ve mně to vyvolává lítost a zklamání. Vlastně celá ta kauza, která byla naprosto zbytečná. Na druhou stranu si myslím, že Marta, která je považována za ikonu národa, by neměla říkat nepravdu. A jsem ráda, že tato věta u soudu zazněla - že Marta ani Vašek neříkali pravdu. - čtěte Kubišová nemusí platit Vondráčkové 1,3 milionu, soud zamítl žalobu

KOLIKRÁT MANŽEL ZAPOMNĚL NA VÝROČÍ SVATBY

Já jsem ta, která to datum opomine a komu se to musí připomínat. Martin nezapomíná nikdy, dárky má připravené tři měsíce předem, ať se to týká výročí svatby nebo Vánoc.

KDO Z NÁS JE DOCHVILNĚJŠÍ

Martin. Je přesný, až mě tím někdy štve. Někdy je potřeba dát věcem trošku volnější průběh. Říkám: Nech tomu chvilku, ať jsou lidi trošku v napětí. On ale: Řeklo se v pět, tak to začne v pět. Hrůza!

O MÉ NÁVŠTĚVĚ U JANA KRAUSE

Osobně jsem s ním po odvysílání pořadu nemluvila, jen jsem mu napsala přes SMS poděkování, že byl statečný a ustál ten nesmyslný atak, který se na něj snesl. Ocenila jsem, že reagoval tak, jak reagoval.- čtěte Kraus se nechal Vondráčkovou převálcovat, míní radní ČT Pavlata

JAK VYPADÁ MŮJ JÍDELNÍČEK

Teď je pět hodin odpoledne, no - a oběd nikde. V posledních dnech je to záhul. Točil se silvestrovský pořad, máme za sebou první koncert, čeká nás slovenské turné, dvě předvánoční vystoupení v Lucerně. Vychází cédéčko, dodělával se videoklip ve čtyřech jazycích...

JAK SNÁŠÍ NAŠI NEPŘÍTOMNOST FENKA

Dáváme ji na hlídání k sousedům. Chudinka rozkousala všechny plastové věci na zahradě, protože se jí stýská.

KDO Z NÁS MLUVÍ DRUHÉMU DO ŘÍZENÍ

(Martin: Já Helence ne.) Neustále mi do řízení mluvíš. A neříkej, že ne.

JAKÝ JE MANŽEL ŘIDIČ

Když sedí za volantem, je pravda, že občas brzdím za něj. Zkrátka někdy jede rychleji, než bych si přála. Ale musím říct, že se s ním nebojím. Já si řídím, jen když někam jedu sama nebo když je Martin za volantem unavený, a tak ho vystřídám. A těší mě, že mě uznává jako dobrou řidičku.

JAK DOBŘE HO ZNÁM

Jaké cédéčko si manžel pouští v autě nejčastěji: S neuvěřitelnou zatvrzelostí pouští moje písně a já z toho šílím. (rozesměje se) Vážně. Když jsme teď jeli na Slovensko, pouštěl celou cestu moje nové cédéčko a já už jsem si říkala: Proboha, ne, já chci slyšet jinou muziku.

Martin: (přikyvuje)

MARTIN MICHAL

MANAŽER, MANŽEL HELENY VONDRÁČKOVÉ

KDYBYCH NEPOTKAL HELENU...

Určitě bych se uživil, vzhledem k tomu, čím jsem si už prošel. Měl jsem leteckou a kamionovou dopravu, asi bych dál podnikal v oboru.

KDO ZE MĚ MÁ STRACH

Snad jen lidé, kteří neplní dohody.

KOLIK JSEM UŽ PODAL ŽALOB

Nepočítám to, ale i já jsem z toho už otrávený. (Helena: Unavený.) Dávám to za vinu zdejšímu soudnímu systému. Kdybych žil kdekoliv jinde v Evropě, podám jednu žalobu a rozsudek by byl pro ostatní dostatečně odstrašující.

NAŠE BĚŽNÉ SPOLEČNÉ RÁNO

Vstáváme mezi půl osmou a osmou. Dáme si společnou snídani, kterou... (Helena: Ne, správně to má znít: vstanu, sednu si za počítač a zapálím si. Když tam vejdu - oblak dýmu a Martin si v něm čte zprávy.) Dobrá, potom si dáme společnou snídani. Když je léto, jsme na terase, v zimě v zimní zahradě.

KDE SMÍM DOMA KOUŘIT

Jen ve své pracovně a v zimní zahradě. Jinde nekouřím, protože by to bylo vůči Helence nefér.

KAM UTÍKÁME PŘED LIDMI

Máme na přehradě hausbót a loď. S pejskem jsme úplně sami.

KOLIKRÁT JSEM BYL LETOS NA FOTBALE

Letos na podzim jsem byl zatím jen dvakrát. Chodím tam s Tondou Panenkou a Karlem Šípem - na Bohemku, protože jsem tam vyrůstal. Hrál jsem za ni až do ligového dorostu do roku 1973, ale zažil jsem i trenéra Pospíchala, ke kterému jsem chodil na tréninky.

JAK BUDOU VYPADAT LETOŠNÍ VÁNOCE

To víme přesně. Třiadvacátého k nám přijede celá rodina - sestra, moje děti, moji rodiče (Helena: moje sestra se švagrem), takže nás tam bude asi čtrnáct nebo patnáct. Potom jdeme na společný oběd na Malou Svatou horu, od pěti bude Helenka jako každý rok zpívat v Řitce na návsi pod vánočním stromečkem. Čtyřiadvacátého budeme spolu s mým nejstarším synem, sestrou a švagrem a pětadvacátého vydechneme, to už budeme sami.

DO ČEHO SI HELENA NENECHÁ MLUVIT

V žádném případě ne do uměleckých věcí, ale konzultujeme spolu obchodní otázky.

JAK DOBŘE JI ZNÁM

Kterou písničku Helena zpívá nejradši: Asi Dvě malá křídla tu nejsou.

Helena: To se strefil.