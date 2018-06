Manžel Tori Spellingové Dean McDermott je v léčebně

O Vánocích se objevily zprávy o tom, že Dean McDermott Spellingovou podvádí. Herečka rychle všechny ujišťovala na sociálních sítích, že mají krásné Vánoce plné rodinné pohody (více čtěte zde).

Ve skutečnosti ale byla podle přátel zničená a nebýt čtyř dětí, které s McDermottem má, nejspíš by ho opustila.

Nyní se ale McDermott veřejně kaje za chyby, které udělal. "Upřímně lituji chyb, které jsem udělal, a omlouvám se za bolest, kterou jsem způsobil své rodině," řekl McDermott časopisu People.

Týden po údajné nevěře byl Dean McDermott s celou rodinou v kině.

"Přijímám plnou odpovědnost za své činy a dobrovolně nastupuji do léčebny, abych řešil některé zdravotní a osobní problémy. Jsem vděčný za to, že se mi dostane pomoci, abych mohl být manželem a otcem, jakého si moje rodina zaslouží," dodal.

Zařízení, do kterého nastoupil, aby řešil své psychické problémy a závislosti, není uzavřené. Může navštěvovat své děti a také to dělá. Jak dlouho bude léčba trvat a co konkrétně řeší, neprozradil.

Jeho bývalá manželka Mary Jo Eustaceová, kterou opustil v roce 2005 kvůli Spellingové, mu ale prostřednictvím časopisu People přeje, aby se zbavil svých démonů. "Přeji Deanovi jen to nejlepší v boji s démony, s nimiž zápasí mnoho let, aby se mohl stát otcem a mužem, jakým chce být," řekla žena, jež byla za McDermotta vdaná 13 let a má s ním patnáctiletého syna Jacka.