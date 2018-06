Chceme více dětí, ještě jedno nebo dvě, říká manžel švédské princezny

„Chceme mít více dětí, ještě jedno, nebo dvě,“ prohlásil bankéř Chris O’Neill, který si mladší švédskou princeznu vzal za ženu v roce 2013.

O’Neill s rodinou kvůli práci nyní žije v Londýně, kde žije i jeho matka. Na různé oficiální královské akce a rodinné oslavy se však princezna s dětmi i manželem často vrací do Švédska, kde také tráví prázdniny.

Dvojnásobný tatínek prozradil, že jeho dcera princezna Leonore (2) je doma tak trochu generálem, zatímco princ Nicolas (1) má jinou povahu.

„Jsou to dvě rozdílné osobnosti. Nicolas je citlivý malý kluk. Leonore je dominantní a rozhodná holčička,“ řekl O’Neill švédskému listu Expressen.

Prozradil také, že Nicolas, který v červnu oslavil první narozeniny, začal chodit teprve teď. Jeho sestra to zvládla trochu dříve.

Bankéř ještě před svatbou s Madeleine odmítl královský titul, který mohl sňatkem získat. Loni přiznal, že by si občas přál, aby jeho manželka nebyla princeznou. Jedním z důvodů je také neustálý zájem médií o jejich osoby.

„Je to takhle: v anglické královské rodině je soukromí posvátné. Je to bohem dané právo, že některé věci v životě zůstávají privátní. Neříkám, že je to lepší, nebo horší model než ten skandinávský, kde je vše poměrně transparentní. Ale když se na to koukám zpětně, tehdy jsem o tom nevěděl a nebyl jsem na to připravený,“ prohlásil O’Neill.