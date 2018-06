Manžel si dělal legraci, říká Basiková o údajné nevěře s travestitou

Tara Wells kdysi tvrdila, že měla poměr i s Petrem Kotvaldem. Teď prohlásila, že s Polákem nešlo jen o dopisování a měli u ní doma třikrát sex.

"Domluvili jsme se telefonicky, řekla jsem mu, kde bydlím, a setkali jsme se," řekla pro deník Aha! Tara Wells.

Petr Polák a Bára Basiková

Polák ale tvrdí, že umělkyni zná jen z podniku, kde byl s manželkou a kamarády v pátek. Tara si Poláka pak v sobotu přidala mezi přátele na Facebooku a začala s ním komunikovat.

"Měli jsme takový mejdánek, tak jsme si z něj dělali legraci. Bára o tom ví, byla tam taky. Vím, že to není moc košer, že je to hloupý, ale byla to vážně jen blbá legrace. Holka s pinďourem mě fakt nebere," prohlásil Polák.

Bára Basiková v novém účesu na tiskové konferenci projektu Dej si bacha!

"Jsou to nesmysly. Já jsem Petra upozorňovala, ať si z toho kluka nedělá legraci. Nečekali jsme však, že to bude mít takovou dohru. Už je to problém, buď to ustane, nebo se Petr bude muset ozvat. To, co mladík tvrdí, je lež, pomluva a to je už i žalovatelný, " dodala pro iDNES.cz zpěvačka, která se víc než na údajnou nevěru svého manžela koncentruje na novou kampaň proti HIV/AIDS Dej si bacha! sdružení Art for Life (více čtěte zde).