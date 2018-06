Manžel Sandry Bullockové je v léčebně kvůli závislosti na sexu

"Jesse se přihlásil do léčebny sám, aby si tam vyřešil osobní problémy. Uvědomil si, že je nejvyšší čas pomoct si ještě sám, pomoct své rodině a zachránit manželství," uvedl Jamesův mluvčí v tiskovém prohlášení.

Do sanatoria nastoupil James 26. března, přesné místo jeho hospitalizace se tají. Že podvádí manželku Sandru Bullockovou prasklo před třemi týdny. Pak následovala další odhalení, tedy že nevěry se dopouštěl během více než poloviny z téměř pětiletého manželství a že měl minimálně čtyři milenky.

Případ Jesse Jamese nápadně připomíná skandál slavného golfisty Tigera Woodse, ke kterému se hlásí stále více milenek.

Herečka Sandra Bullocková se na adresu Woodse na počátku roku vyjadřovala dost nevybíravě. To ještě netušila, že ona sama je podváděna s minimálně čtyřmi ženami.

"Kdybych byla Elin, lidi, já bych ho ztloukla víckrát, než to udělala ona. Pořád bych do něj bušila. No jo, ona s tím přestala, má respekt. Ale já bych si vzala baseballovou pálku, všechno bych z něj vymlátila," tvrdila Bullocková.

Teď je v podobné situaci jako Woodsova žena Elin Nordegrenová, ale místo bušení do manžela baseballovou pálkou se stáhla do ústraní (viz předchozí článek o skrývání Bullockové před médii).