Manžel miluje, když chodím v kůži, přiznala Salma Hayeková

Temperamentní Mexičanka se v koženém modelu ukázala třeba v květnu na bienále v Benátkách.

"Vlastně nosím na červeném koberci hodně kůže. Můj manžel miluje, když ji mám," řekla Hayeková.

Herečka také prozradila, že v minulosti byla přesvědčená, že po čtyřicítce si už některé šaty neoblékne, protože to není vhodné.

"Když mi bylo 40, začala jsem si říkat: 'To je poslední rok, co nosím šaty bez ramínek.' Vždycky jsem si myslela, že po dosažení určitého věku je už nemůžete nosit. Ale pořád to odkládám," prohlásila pro magazín InStyle.

Hayeková také přiznala, že není obětí módy, ale má dobré oko a chce se manželovi prostě líbit. Ovšem má si z čeho vybírat. Pinault, kterého si Hayeková vzala v roce 2009, stojí v čele společnosti PPR. Ta vlastní módní značky jako Balenciaga, Gucci, Alexander McQueen nebo Yves Saint Laurent. Jeho majetek se odhaduje na 11,5 miliardy dolarů.