Manžel předčil má očekávání, říká Petra Paroubková

"Když potřebuji, taky pohlídá. Občas musím někam zajet večer, nebo když je doma o víkendech. Už s ní byl několikrát sám a perfektně to zvládal. Nečekala jsem, že bude klasický tatínek, který bude chodit v pět nebo v šest domů a pomáhat mi se vším. Předčil má očekávání. Nátlak nedělám, on sám chodí dřív domů a snaží se mi pomáhat," líčí manželka předsedy socialistů.

Přestože se její současný život díky dceři značně změnil, a všechno se jí podřídilo, s péčí a výchovou nemá žádný problém.

"Mám jedno miminko, takže je to spíš otázka na maminky, které mají dvojčata nebo víc dětí. Normální žena to zvládá. Mám slečnu, která mi pomáhá hlídat, když potřebuji jít do práce nebo jenom někam na chvilku vypadnout," vysvětluje.

Petra Paroubková se již brzy hodlá hrdě postavit za svého manžela a pomáhat mu s volební kampaní, podobně jako loni.

"Snažím se manžela doprovázet a nemám od toho žádná očekávání. Jenom se těším na setkání s lidmi. Nevystupuji, jenom se snažím být tam jako jeho opora. Horší, než co bylo před volbami do Evropského parlamentu, to nebude, protože to hraničilo opravdu s čímkoliv pro člověka představitelným. Věřím vždycky v to dobré, jsem pozitivní člověk," dodává manželka Jiřího Paroubka.