Manžel Nicole Kidmanové opustil léčebnu

Keith i Nicole se v pondělí společně objevili na soukromé afterparty CAA po předávání Zlatých globů v Los Angeles. Víno ale zpěvák vyměnil za vodu.

Devětatřicetiletý Keith nastoupil léčbu loni 19. října. Vánoční svátky ovšem strávil na propustku doma v Sydney s Nicole a rodinou. Nyní by rád pokračoval v propagaci svého posledního alba a již tento čtvrtek vystoupí v německých televizích.

S produkčním týmem ještě dolaďuje poslední data koncertů v rámci Love, Pain & the Whole Crazy World Tour. Na první vystoupení se fanoušci mohou těšit už v dubnu ve Velké Británii a Německu. Později se Keith přesune do Austrálie. Celé léto pak bude koncertovat ve Spojených státech a Kanadě.