Podle mužova názoru chybějící prs ovlivnil její ženskost a mohlo by nakonec vést k jejímu zápornému vztahu k početí.Lékař v jihoegyptském Luxoru ho však zcela vyvedl z omylu, když před soudem rozhodně prohlásil, že podle něj je jeho žena naprosto zdravá a není důvod, proč by jejich sexuální život nemohl být normální.Celý kuriózní problém vznikl z toho, že v konzervativních částech Egypta není běžným zvykem, aby se manželé při pohlavním styku svlékali úplně do naha. Proto je docela možné, i když dost podivné, že muži tak dlouhou unikalo, že anatomie manželky v horních partiích není tak docela v pořádku.