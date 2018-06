Manžel Halle trpěl závislostí na sexu

Ospravedlnění svých činů ale vidí dvaatřicetiletý Eric v závislosti na sexu, ze které se dobrovolně snažil vyléčit. Již minulý rok se bulvární deníky a magazíny plnily palcovými titulky o Ericově pobytu na rehabilitační klinice Meadows v arizonském Wickenburgu.



Tehdy se novinářům od senzace chtivých svědků dostaly do rukou materiály o Benetově sexuální závislosti. Čtyřiatřicetiletá Halle, která se před tím dozvěděla o několika příšerných avantýrách svého muže, namísto bouřlivých scén a výčitek však Erica vyslechla a rozhodla se mu pomoci.



"Krátce po svatbě jsem se snažil hrát roli správného chlapa, kterým jsem vždycky chtěl být. Byl jsem velmi citlivý a poctivý a nikdy bych svou ženu nepodvedl. Opravdu jsem chtěl takovým být, snažil jsem se, ale dělal jsem pravý opak a Halle podváděl," začal vysvětlovat své pohnutky Eric.



"Pak jsem se zhnusil sám sobě a zeptal jsem se ´Co to děláš? Přece svou ženu velmi miluješ. Chceš být ženatý a mít závazky. Co je to za neovladatelnou sílu uvnitř tvé hlavy, která tě nutí lhát a podvádět?´ Psycholog zjistil, že je za tím druh závislosti. Ihned jsem se přihlásil na léčení," popisoval Eric přesvědčivě své dřívější problémy novinářům.



Po tom, co Ericovi loni jedna z avantýr nevyšla a dostala se k Halle, musel se okamžitě rozhodnout mezi léčením a svobodou. Milovanou ženu nechtěl ztratit, a tak se přihlásil na léčení, které, jak sám říká, není žádný debatní kroužek. "Bylo to bolestné pro mě i pro mou ženu. Když jsem se dopouštěl těch podvodů, byl jsem mimo a nevěděl, co dělám. Na terapii se učím, jak zvládat své emoce, jak je roztříštit a nepodlehnout jim. Je to nebezpečné. Promítlo se to i do běžného života, a pak jsem nadělal kraviny. Těžký rok, ve kterém jsem se naučil, co pro mě znamená manželství a láska, je za mnou. Teď se mi žije, píše a zpívá mnohem lépe," dodal Eric.



Halle Berryová Halle Berryová září svou dokonalou kůží a hlavně ví, co si obléci na jakoukoliv příležitost. Halle Berryová Stříbrného medvěda dostala Halle Berryová. Sdružení filmových a televizních herců (SAG) udělilo v Los Angeles cenu Halle Berryové. Držitelka Oscara Halle Berryová. Herečka Halle Berryová pózuje na slavnostní premiéře snímku Die Another Day (Dnes neumírej). (Londýn, 18. listopadu 2002). Novodobý představitel Bonda Pierce Brosnan a jeho filmová partnerka Halle Berryová. Britská královna Alžeba II. se vítá s hvězdami snímku Die Another Day (Dnes neumírej) na slavnostní premiéře filmu v londýnské Royal Albert Hall. (Londýn, 18. listopadu 2002). Herečka Halle Berryová si zahrála Jinx ve filmu Die Another Day. Halle Berryová s Ericem Benétem