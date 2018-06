Manžel dánské královny se cítí v monarchii nedoceněn

Manžel dánské královny Margarethe II. princ Henrik se cítí v dánské monarchii nedoceněn. To bylo mimo jiné důvodem skutečnosti, že nejel na sobotní královskou svatbu do Holandska. Jak napsala dánská tisková agentura Ritzau, královnin manžel, který však nesmí používat titul král, namísto do Holandska odjel do Francie na svůj zámek, aby "přemýšlel o svém životě". "Chci mít čas na rozmyšlenou," cituje agentura prince Henrika.