Manžel budoucí švédské královny musí mít smysl pro humor

"Myslím, že to bude podobné jako v mnoha jiných rodinách - že se sejde rodinná rada. Schválit mého budoucího manžela ale v tomto případě bude muset kromě rodičů i vláda," řekla 21letá Victoria, která studuje ve Spojených státech.Princezna Victoria v rozhovoru také přiznala, že na jejího budoucího manžela, který jednoho dne nastoupí na trůn po jejím otci králi Calu XVI. Gustafovi, jsou kladeny přísné požadavky. "Právě proto je smysl pro humor tak důležitý při mnoha příležitostech, a to nejen v soukromém životě."Na otázku, co by se stalo, kdyby se zamilovala do muže, který by těmto přísným požadavkům nevyhovoval, princezna Victoria řekla: "Museli bychom prostě počkat a pak by se vidělo, co dál."Na otázku, zda už má nějakého přítele, však princezna Victoria v rozhovoru, natočeném během neformální procházky po kampusu Yaleovy univerzity v americkém státě Connecticut, odpověď nedala. Jak řekla, chce si určitou část svého osobního života udržet v soukromí