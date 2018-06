Manžel Britney zakázal kupovat šaty

"Je hloupé, aby se její šatník neustále rozšiřoval a pokoje v domě se přestavovaly na šatny. Měla by svoji garderobu značně zredukovat," řekl manžel světoznámé superstar, který za svoji manželku dokonce již vymyslel systém, jak s šaty naložit.

"Především bych se nějakým způsobem zbavil všechno, co již nechce. Je zbytečné to schovávat," stojí si za svým Kevin.

"Řekl jí, že je mu jedno, jestli to vyhodí na smetiště, prodá, nebo někomu daruje, jen ho musí přestat děsit nekonečnými zásobami a přestat nakupovat nové věci do doby, než vyprázdní skříně," řekl novinářům zdroj blízký páru.

Třiadvacetiletá interpretka hitu You Drive Me Crazy si bude moci dovolit další blečení až poté, co se rozhodne, jak naloží s tím současným. Britney Spearsovou tak zřejmě čeká to, co již jednou udělala zhruba před rokem. Pronájem několika kamionů a převoz oblečení v kontejnerech k matce do svého rodného Kentwoodu v Louisianě.