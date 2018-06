Manžel Bočanové se má na co těšit, milenka Jandová si ho proklepne

Petr Janda se o vztahu své dcery Marty a Viktora Mráze dozvěděl teprve před dvěma dny. "Marta mi sice už dřív naznačila, že je zamilovaná, ale kdo to je, mi prozradila až den předtím, než to prasklo," říká rocker. Ačkoli přemýšlel, kdo by to mohl být, na jméno Viktora Mráze nepřišel.

"Známe se léta, ale že je to právě on, to by mě vážně nenapadlo. Je to ale její život a v jejím věku je těžké jí cokoli říkat nebo radit. Ten vztah se ale vyvíjí a teprve se ukáže, jak bude pokračovat. Jak znám

Martu, prověřuje si ho a proklepává ze všech stran. Měla už za tu dobu, co je tady, pár pokusů, hledá samozřejmě lásku, protože ji stejně jako každý z nás k životu potřebuje. Ale kdyby tušila nějakou věc, která by ji mohla odradit, tak jde od toho pryč," míní Janda.

"Prohřešek" jeho dcery s ním bude po svém řešit kamarád a producent divadel Broadway a Hybernia Oldřich Lichtenberg. "Napsal mi, že moje dcera chodí s největším nepřítelem a že mě za to už nebude šetřit v kulečníku, který spolu chodíme pravidelně hrát," říká se smíchem rocker.

Oldřich Lichtenberg je na rozličné křížení vztahů ze svých divadel zvyklý. Josef Vojtek si tam začal s tehdy ještě Libuškou Hůlkovou, Kristina Bastienová-Kloubková měla mít v poslední době zase románek s režisérem Filipem Renčem. K lásce je ovšem shovívavý a tím spíš k soukromí Marty Jandové, kterou zná od narození.

"Martu mám rád, respektuju její soukromý život a přeju jí v něm jen to dobré, protože si to zaslouží, je to skvělá holka. A jestli je Viktor ten pravý, ať je jim přáno. Já s ním soupeřím na poli pracovním, jinak proti němu vůbec nic nemám," tvrdí Lichtenberg. Jandovou by mu do muzikálu ale nepřenechal. Naopak bude hrát v dalším dílku, který s Jandou chystá.

Janda obsadí do muzikálu i svoji dceru

"Muzikál se bude jmenovat Ať žije rockn´roll a je už připravený, i smlouvy jsou podepsané. Bude z doby, kdy u nás rockn´roll začal nabírat na síle, což bylo od nějakých šedesátých let. Píše ho Karel Šíp, tak předpokládáme, že to bude legrace. Premiéru bude mít za rok. Vrací se to tam, kam má, takže v něm bude živá kapela, žádný playback, za to jsem strašně rád. O hlavních aktérech je předčasné mluvit, ale prozatím jsem se domluvil na hlavní roli s Janem Toužimským. Bude to náročné na zpívání, takže hledám opravdu skvělé zpěváky," prozrazuje Janda. Jednu z rolí by měla dostat i Marta Jandová, z níž má táta rocker po pracovní stránce opravdu radost.

"Marta toho teď zvládá strašně moc, hraje v muzikálech, sedí v porotě pěvecké soutěže, pořád se věnuje své kapele Die Happy a kromě toho dostala skvělou nabídku na moderování obdobné soutěže v Německu jakou je u nás SuperStar. Až se divím, jak to všechno může zvládat."

Superlativy na Martu Jandovou nešetří ani Martina Jandová, kterou dostala její nevlastní dcera do poněkud prekérní situace především kvůli Mahuleně Bočanové. Kromě toho, že ji považuje za svou kamarádku, je také její kolegyní v práci, patří totiž mezi reportérky Top Star Magazínu, který herečka moderuje.

"Znám dobře a dlouho Majdu i Viktora, oba mám moc ráda a mrzí mě skutečnost, že se rozešli. Že je jeho novou partnerkou právě Marta, mě hodně překvapilo. Naštěstí vím, že vstoupila do vztahu ve chvíli, kdy bylo jasné, že se ti dva rozejdou, takže jsem to přijala jako realitu, která se prostě v životě stává. Na druhou stranu jsem ráda, že je to právě ona, vím totiž stoprocentně, že udělá maximum ve prospěch jejich dcery Marinky a bude se snažit, aby bylo už kvůli ní všechno v pohodě. Není zákeřná, podrazácká ani levá, je to čestná holka. A neříkám to jen proto, že je pro mě rodina, že ji mám ráda a že spolu máme hezký vztah. Říkám to právě proto, že ji dobře znám. Přeju jí v životě jen to nejlepší. Ale to přeju ostatně všem třem," uzavírá Martina Jandová.