Manžel Adély Gondíkové vyžaduje jídla jako od maminky

Dvaatřicetiletá herečka a moderátorka Adéla Gondíková to s jídlem nemá lehké. Během dospívání měla problémy s nadváhou, ale v současnosti už naštěstí linii řešit nemusí. Jí zkrátka co chce a miluje hlavně těstoviny a omáčky, klidně kupované. Když ale vaří i pro manžela, musí se snažit a všechno dělat hezky pečlivě a podomácku.



"Těstovinám se nikdy nestane nic špatného, dávám jim přednost třeba před bramborami," říká Adéla. "Nejlepší je, když jsou polité nějakou sýrovou nebo třeba žampiónovou omáčkou. To tam pak ani nemusí být maso. Ty omáčky bych klidně dělala instantní, ale manžel Ondřej by se asi zbláznil. On všechno dělá poctivě, od rozdělaného sýru až po smetanu, a když vařím pro oba, dělám to tak, aby mu to chutnalo. Na druhou stranu, když už mu polotovar naservíruji, stejně to nepozná," dodává se smíchem.



O svou linii se prý Adéla Gondíková příliš nestará. "Když jsem chodila do školy a byla jsem v takovém tom blbém věku, problémy s váhou jsem měla. Tak jsem jedla jen jeden knackebrot k snídani, dva k obědu a večer zase jeden, a nezhubla jsem stejně ani deko. Když jsem držela jogurtovou dietu, znechutily se mi jogurty. Díky tukožroutské polévce jsem pak zase nechtěla ani vidět polévky, i když jsem normálně polévkový člověk. Takže mi nakonec pomohlo jen trochu jinak se oblékat, třeba do volných svetrů. S věkem se to ale nějak vyřešilo samo," vzpomíná moderátorka.

"Teď jím podle toho, jak moc mám zrovna práce. A když je jí hodně, mám štěstí, že bydlím s rodiči, protože ti nedopustí, abych doma neměla pořádné jídlo," říká vděčně.