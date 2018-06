Mánie kolem Beckhama nemá konce

Victoria Beckhamová se svým synem na fotbalovém zápase. David a Victoria Beckhamovi Fotbalista David Beckham s manželkou, zpěvačkou Victorií Beckhamovou. David Beckham zvládá nejen míč, ale i italskou kuchyni David Beckham Anglický kapitán Beckham utěšuje brankáře Seamana, po jehož chybě dala Brazílie rozhodující gól Vosková figurína Davida Beckhama v muzeu Madame Tussaud v Hong Kongu dostala novou ozdobu. Do půl těla svlečený David Beckham z Manchesteru United děkuje fanouškům po bitvě s Realem Madrid, který anglický tým vyřadil ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Beckham jako náhradník dal dva góly, ale výhra 4:3 Manchesteru nestačila. Zamyšlený David Beckham s novým účesem Hiphopový styl. Anglický kapitán po příletu do jihoafrického Durbanu předvedl svůj nový účes. Manželé Beckhamovi vyhlašují cenu televize MTV. (2.6. 2003) David a Viktoria Beckhamovi na slavnostním večeru při předávní cen televize MTV. (2.6. 2003) Manželé Beckhamovi při předávání telvizních cen MTV. Beckhamovi pózují pro VOGUE. Victoria a David Beckhamovi Victoria Beckhamová a David Beckham

A tak vyslal svou reportérku a fotografa do Afriky. Sally Brooková odletěla s kolegou z Londýna do chudičkého státu Mali, kde začala hledat "svého" člověka. Po vyprahlé zemi jezdila v džípu a ptala se. Dlouho marně, protože i mimo civilizaci, ve zubožených vesnicích malé děti věděly, kdo je Beckham. Na tržišti ve městě Timbuktu dokonce vyfotila, jak se tam prodávají jeho dresy.Jela tisíce kilometrů, brodila se vodou, na toaletu chodila do buše. Teprve pak uspěla. Na Sahaře, po čtyřhodinové jízdě na velbloudu, našla pouštní kmen, před jehož náčelníka položila Beckhamovy fotografie. "Kdo to je?" zeptal se on. Beckhama neznal! Originální nápad se podařil: Tak přece jen je na světě člověk, jenž o Beckhamovi neměl ani ponětí. A co vy? Sázka jedna ku tisíci, že jeho jméno už jste nejméně jednou slyšeli, a jedna ku stu, že jeho tvář byste poznali. Ten člověk vám těžko může být lhostejný. Když vypnete sportovní zprávy, ve kterých je Beckham nejčastější host, narazíte třeba na jeho manželku Victorii, bývalou zpěvačku úspěšné skupiny Spice Girls.Když se štěstím minete i ji, někdo z přátel se vás zeptá: "A ten nový Beckhamův účes už jste viděli?" A když ne na účes, přijde řeč na jeho módní výstřelky, novou kolekci spodního prádla, vlasový gel nebo sluneční brýle. Pokud i tomu uniknete, vykoukne na vás Beckham jako westernový hrdina z reklamy na Pepsi. Traduje se, že v historii nejsledovanější televizní pořady jsou: pohřeb princezny Diany a letos 17. června první tisková konference jistého Davida Beckhama, syna kadeřnice a technika z plynárny, ve fotbalovém dresu Realu Madrid. Téměř čtyřicet procent Britů by si přálo mít jeho podobiznu na nových bankovkách!A bude hůř: legendární filmová dílna Walta Disneye připravuje animovaný seriál, v němž postavička Beckhama má hrát hlavní roli fotbalových příběhů s názvem Allstar Striker. Začátek vysílání se plánuje na rok 2005. Kačer Donald, Mickey Mouse, David Beckham a jeho fotbaloví přátelé z Realu Madrid. Připadá vám to jako absurdní přátelství? Disneyho společnost na to vsadila, jen v USA počítá s průměrnou sledovaností 2,5 milionu diváků na jeden díl, a to fotbal ve Státech zdaleka nepatří mezi nejpopulárnější sporty.Nikdo si zatím neumí představit, jaká hysterie může vypuknout, až se namalovaný Beckham dostane do Asie, tam ho zbožňují nejvíce. Když v létě "živý exponát" navštívil Singapur, Thajsko, Hongkong nebo Čínu, byl z toho nevídaný poprask. Miliony Asiatů ho chtěly aspoň zahlédnout, fanoušci se tlačili na tréninku, čekali před hotely, kupovali lístky na černém trhu až za 30 tisíc korun a doma pak napodobovali každý jeho pohyb. První Beckhamovo utkání v novém dresu z dalekého Pekingu sledovala podle některých odhadů miliarda lidí v přímém přenosu.Beckham už dávno není jen fotbalistou a sexy mužem, který se dobře a rád obléká, je to světová superstar, chodící reklama a ikona obchodního úspěchu. Kdo s ním spojil své jméno, vydělal. Za animovaný seriál má například Real Madrid, hráčův nový zaměstnavatel, získat v přepočtu 800 milionů korun. "Beckham je více popová hvězda než fotbalista," usoudil slavný Brazilec Pelé, nejlepší fotbalista všech dob. "Fotbal je dnes prostě zábava," dodal Pelé s lehkým povzdechnutím.Sám však jezdí po světě a dělá reklamu viagře. Značka Beckham? Její cenu odhadla britská společnost FutureBand na 2,7 miliardy korun! Fotbalista jakoby naprogramovaně zúročuje svou nadpozemskou popularitu. Váží každé gesto, každý úsměv. Od královny Alžběty dostal Řád britského impéria, ale když je potřeba, klidně prozradí novinářům, že si zkoušel manželčina tanga. Jindy s Victorií nafotí lechtivé snímky ve spodním prádle."Má image zženštělého," říká se o něm. Jak by také ne, když si do vlasů dává čelenku, uculuje se jako holka, holí si prsa, mluví vyšším hlasem, než je u mužů obvyklé, a čas od času si také lakuje nehty. Uctívají ho mnozí gayové. Začínal v Manchesteru United jako bezprostřední střapatý mladíček, který uměl především nenapodobitelným způsobem rozehrávat přímé kopy. Za pár let z něho byla uznávaná fotbalová třída, přišly první reklamní smlouvy a také se seznámil se slavnou zpěvačkou. Prošel jedním velkým skandálem, když byl při mistrovství světa 1998 kvůli hloupému faulu vyloučen. Musel se skrývat v Americe, jak ho národ tenkrát nenáviděl.Fanoušci mu však postupně odpustili. Stal se kapitánem reprezentace, nad to ve fotbalové Anglii není. Žena Victoria mu porodila dva krásné syny, Brooklyna a Romea, o které se David vzorně stará. Jednou v Manchesteru klidně vynechal trénink, jen aby o staršího Brooklyna mohl pečovat, když byl nemocný. Jména synů má vyšitá na jazycích od kopaček. Starostlivý otec, to se obzvlášť cení. Vyšly už o něm tři autobiografie, sponzoři se předhánějí, aby ho ulovili do svého revíru. Například sportovní firma Adidas připravila s úspěšným fotbalistou unikátní smlouvu na doživotí. Hráč za ni inkasuje nejméně pět miliard korun!Takové cifry už s pozemšťany nemají příliš společného. Beckhamův současný život se tomu normálnímu vymyká. Rád využívá přepychu. Už jeho prvorozený syn měl prý dupačky od Versaceho a zavinovačku od Armaniho. Snad nikoho nemohlo překvapit, když minulý týden prošla agenturami nová zpráva: Beckham si v Madridu koupil už tři auta. Porsche typ 911 Targa, terénní Range Rover V8 Vogue a sportovní Audi A8. Co na tom, že z Anglie si nechal přepravit i rodinný vůz BMW750i Saloon, který má neprůstřelná skla i karoserii?! A doma, ve svém panství u Manchesteru, má vozový park ještě mnohem pestřejší. Může si dovolit prakticky všechno, do smrti už by se mohl jenom válet, ale přesto by se měl lépe než král.Na reklamách Beckham vydělává dvakrát tolik co na hřišti. Kolik? Pozor, abychom se v těch nulách neztratili! Říká se tomu Beckonomika. Real Madrid mu platí zhruba čtyři miliony korun týdně, tím je nejlépe honorovaným fotbalistou planety. A k tomu reklamní zisky osm milionů týdně... I proto si ve španělské metropoli, na předměstí La Morelaja, pronajal vilu s dvanácti ložnicemi hned vedle rezidence krále Juana Carlose. I proto si koupil další sídlo ve francouzském Provence, u italského jezera Como či v Londýně. I proto mu brzy postaví prázdninový palác na umělém ostrově v Perském zálivu.Když v létě podepisoval smlouvu v Realu Madrid, na ten obřad se akreditovalo přes 600 novinářů a 40 televizních štábů. Tak narváno nebývá ani na tiskové konferenci po finále mistrovství světa. Za další čtyři hodiny se prodalo osm tisíc nových běloskvoucích dresů Realu se jménem BECKHAM na zádech. V té době nebylo na světě nic staršího než stejná jmenovka na dresu Manchesteru, odkud hráč přestupoval.Během prvního roku by se jen na prodeji replik dresů měla Realu vrátit investice 1,1 miliardy korun, kterou vložil do Beckhama. Žít jako hezoun David, o tom sní spousta lidí. Mnozí mu závidí. Mít krásnou ženu, krásné syny, hromadu peněz, kterou nelze nikdy utratit. Ale ztratit soukromí, být pod neustálým dohledem bodyguardů. Nemohli byste ani vyjít na ulici nebo vyrazit do obchodu pro chleba, protože by vás fanoušci samou láskou ušlapali. Měnili byste?