Mánie je rodná sestra deprese

Psát na podzim o depresích je něco jako v létě o okurkách. Stranou ovšem zůstává rodná sestra deprese - mánie. Možná proto, že postižení působí na první pohled jako by vypadli z učebnic americké návodové psychologie, která vždy tvrdí, že nemožné je možno učinit na počkání a zázraky do tří dnů. Zamyslete se nad člověkem, kterého hodláte posuzovat, a zhodnoťte ho dle následujících tvrzení či otázek. Za každý souhlas si počítejte bod.1. Již několik dnů za sebou má povznesenou, nepřiměřeně radostnou, nebo naopak podrážděnou náladu.2. Objevují se u něj alespoň tři z následujících příznaků: neklid, zvýšená aktivita, přílišná hovornost, roztržitost, snížená spotřeba spánku, zvýšená sexuální energie, zvýšené utrácení peněz oproti běžným zvyklostem, nadměrné a nepřiměřeně »odbrzděné« familiérní chování.3. Cítí se velmi sebevědomě.4. Stačí mu méně spánku než dřív.5. Je roztěkaný a jeho pozornost snadno připoutají nedůležité věci.6. Nehledí na následky, jaké jeho chování může mít.7. Myšlenky velmi rychle střídají jedna druhou, což se projevuje mimo jiné i v řeči.8. Mluví hlasitěji než dřív.9. Stav, který popisujete, není vyvolán drogami.10. Stav je nápadný do té míry, že si ho všímají i jiní lidé.Jaká je diagnóza?Nejprve odpověď na otázku, proč v testu hodnotíte někoho jiného, a ne sami sebe. Je to proto, že za dobu potřebnou k přelouskání tohoto testu pročte skutečný maniak New York Herald Tribune i s nedělní přílohou a MFD nádavkem k tomu. Že si z takto tryskově přečteného nic nepamatuje, je věc druhá.1 až 2 body: Zřejmě má po čertech dobrou náladu. Vyhrál na los, získal dámu či pána svého srdce a ještě je venku hezky.3 až 5 bodů: Stav hraniční. Nelze vyloučit akutní otravu z četby příruček typu »S veselou myslí dobudeš světa« posílenou školením v multilevel marketingu.6 až 10 bodů: Stav značně připomíná mánii. Tedy vpravdě luxusní duševní onemocnění, při němž je nálada nepřiměřeně dobrá bez ohledu na okolnosti. Epizoda nadměrného štěstí i aktivity může trvat týden i několik měsíců. Postižení a jejich okolí však mohou nést následky v mánii provedených činů dlouhá desetiletí, přičemž zdaleka nejde jen o placení alimentů.