Manažer hvězd: O lesk už nestojím

"Tak trochu bilancuji," přiznal Sidovský, který spolupracoval například s Helenou Vondráčkovou, Karlem Gottem, Ivetou Bartošovou, Dagmar Havlovou, Hanou Zagorovou, Karlem Svobodou...

"Showbyznys už mě tak docela nenaplňuje, cítím, že bych své zkušenosti raději zužitkoval jinak."

Sidovský je rád, když to, co ví, může přednášet. V úterý například spolu s Michalem Horáčkem a dalšími vystoupí pro členy PR klubu Česká republika. Od podzimu chce navíc studovat na soukromé škole diplomacie. Před podpisem je také úzká spolupráce s Vendulou Svobodovou. Na podzim chystá v Divadle TA FANTASTIKA divadelní verzi slavného filmu Ginger a Fred. "Ke zpracování na divadle jsem koupil práva, námět sepsala Kateřina Macháčková a momentálně jednám o režii s Jozefem Bednárikem."

Manažer celé řady celebrit svěří čtenářům také svůj osobní příběh, včetně období, kdy se vyrovnával s tím, že je gay. Popisuje i to, jak se stal v roce 1984 mistrem republiky v moderním tanci a brzy nato tančil v show Karla Gotta a posléze i Heleny Vondráčkové. Nevynechá ani dojemnou pasáž o rodině svého otce, kterou poznal teprve před třemi lety. "S cedulí se jménem strýce - Sidopulos jsem na ně čekal na letišti," vzpomíná manažer původem z Pardubic, jehož rodiče se rozvedli, když mu byly dva roky.

"Zatím mám jen slabou polovinu knihy," řekl Sidovský. Při psaní vychází hlavně z deníku, který si vede už patnáct let. Knihu nazval To je český showbyznys a vyjít by měla na podzim.