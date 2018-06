Manažer Bartošové: Všechny podrazila a vykašlala se i na Artura

"Na všechno a všechny se doslova vykašlala. Jsem z toho v šoku. Se mnou jako s manažerem a kamarádem se vůbec nebavila. O jejím odjezdu jsem se dozvěděl až později," řekl Dušák.

Pro zpěvačku měl nasmlouváno na letošek zatím dvacet až třicet koncertů. V pátek měla vystoupit na Slovensku a v sobotu na akci v Hošticích.

Iveta Bartošová se svým manažerem Richardem Dušákem

"Je to pro mne obrovské zklamání. Tolik úsilí jsem věnoval tomu, aby ji pořadatelé zase začali brát. Získávat důvěru po jejích excesech byla mravenčí práce, ale nakonec se to podařilo. Za to všechno ovšem přišel další podraz. Iveta se spakovala, vykašlala se na smlouvy, dohody i léčení, vykašlala se i na Artura, kterého hodila na krk chůvě, a problémy vyřešila tradičně - útěkem," povzdechl si zpěvaččin manažer.

Co bude dál, nikdo neví. "Budu se samozřejmě snažit s ní komunikovat. Bude-li to k něčemu, o čemž po posledních zkušenostech pochybuji, je to ve hvězdách. Stejně jako ve hvězdách je i její kariéra, zdraví a rodina," uzavřel Dušák.