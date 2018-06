Mamutí příběh pokračuje Zemí mamutů

Unikátní dvouhodinový dokument Vzkříšení mamuta, který loni v březnu představil Discovery Channel světu, získal televizní ocenění Emmy a patřil ve sledovanosti televizního kanálu Discovery Channel k jedněm z nejúspěšnějších. Co se však se vzácným srstnatým tzv. Jarkovovým mamutem vyzdviženým za účasti filmových kamer ze sibiřského ledu stalo? Co vědci objevili, když začali rozehřívat jeho hrobku ze zmrzlého bahna? Po tom všem pátrá pokračování mamutova příběhu. Pod názvem Země mamutů nabízí v neděli ve 20 hodin Discovery Channel další napínavý dokument, v němž se expedice pod vedením Francouze Bernarda Buiguese vrací do nekonečné sibiřské pustiny Tajmyrského poloostrova.