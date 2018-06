Mámu, nebo tátu? Můžete mít obojí.

Držet se máminy sukně, nebo následovat tátovy džíny? Tahle otázka po rozvodu rodičů už kupodivu nemusí mít jednoznačnou odpověď: starat se o vás mohou střídavě oba.

To, že si rodiče "lezou na nervy", Mirek nějakou dobu věděl. Věděl i to, že táta chodí pozdě domů, a když ho máma shání, nechá se zapřít. Pochopil také, že se rozešli, rozvedli. Jenže neví, proč by u táty nemohl aspoň občas strávit pár týdnů. Máminy kamarádky ho nebaví, její obtloustlý a ještě ke všemu ženatý přítel už vůbec ne, zatímco s tátou by chodil na ryby a spravoval motorky.O tom, který rodič se bude o děti po rozvodu starat, ovšem rozhoduje soud. Až dosud byl v drtivé většině výsledek takový, že potomky svěřil do péče matky a otci vymezil kontakt. Většinou o víkendu, dvakrát za měsíc. To je i Mirkův případ. Přesto prut v předsíni většinou zahálel, protože kdykoliv chtěl za tátou, který míval často o víkendu službu, mimo vymezené dny, odsekla matka, že tak rozhodl soudce, a ten ví, co dělá.Mirek, stejně jako vy, by ale měl vědět, že ve skutečnosti záleží na tom, jak se v případě rozvodu dohodnou mezi sebou rodiče - výmluvy na soudce jsou jen snadný útěk z bitvy. A od loňského srpna zákon dokonce uznává zcela novou možnost: střídavou výchovu obou rodičů. To třeba znamená, že můžete půl roku žít u otce, půl roku u matky. Nebo se stěhovat po měsíci nebo jakkoli jinak - prostě podle dohody. Ovšem už slovo "dohoda" signalizuje, že jde o řešení pro pokročilé rodiče, kteří jsou schopni se spolu rozumně dohodnout, aniž by vzduchem létaly nadávky a talíře. Můžete zkusit tomu přispět, přinejmenším navrhnout novou variantu řešení, která by byla "ve vašem zájmu". Soud se k ní podle nové úpravy, tedy k variantě "v zájmu dítěte", má totiž přiklonit. Takže pokud přispějete svým chováním a vlivem k tomu, aby se rodiče rozešli bez nenávistných a mstivých scén, v rámci možností slušně, můžete mít v budoucnu dva domovy místo jednoho.