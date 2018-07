Jako dítě mě šikanovali, říká hvězda filmů Mamma Mia Seyfriedová

Herečka německého původu se v rozhovoru pro i-Magazine svěřila s tím, že její dětství nebylo zrovna procházkou růžovým sadem. „Děti dovedou být velmi kruté. Jako dítě mě spolužáci šikanovali a ve škole se mi často posmívali. Říkali, že jsem moc bledá, mám divný obličej a obrovské rybí oči“, vzpomíná herečka na urážky spolužáků.



„Ve stejné době jsem s rodiči absolvovala několik castingů a v jedenácti letech se pak stala dětskou hvězdou modelingu. Byla to pro mě vítaná změna a nakoplo mi to sebevědomí, které jsem do té doby neměla, pokračuje Seyfriedová.

Herečka trpí obsedantně kompulzivní poruchou, kterou se snaží potlačovat pomocí psychoterapie. Po narození dcery, jejíž jméno se jí dosud daří úspěšně tajit, je na tom prý psychicky mnohem lépe. „Nutkavé myšlenky v mojí hlavě úplně nezmizely, ale jsem o dost klidnější. Nebo spíše nemám tolik času se jimi zabývat, protože běhám kolem malé,“ říká Seyfriedová.

V roce 2017 se sympatická blondýnka dočkala svatby i miminka. S manželem Thomasem Sadoskim se poprvé setkali v roce 2015 na jevišti v divadelní hře The Way We Get By. O rok později je svedlo dohromady natáčení filmu The Last Word.



Pokračování muzikálového kinohitu s názvem Mamma Mia! Here We Go Again je v českých kinech k vidění od 19. července 2018.