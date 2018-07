Zpěvačka Cher popírá práci chirurgů, mladě prý vypadá díky stravě

Ve dvaasedmdesáti vypadá Cher minimálně o patnáct let mladší. A v jednom britském pořadu si dovolila tvrdit, že za její mladistvostí je pouze vyvážená a zdravá strava. Diváky tím pobavila.

Cher se teď objevuje na plátnech kin jako matka Meryl Streepové, která je mladší jen o tři roky. A to v muzikálu Mamma Mia! Here We Go Again.

V pořadu Lorraine Cher tento týden přiznala, že se snaží vypadat mladistvě. „Pracuji na tom. A víte co? Nepiji alkohol, nekouřím a neberu drogy.

Myslím, že to je hlavní důvod, proč tak vypadám, opravdu. Starám se o sebe. Dobře jím. Pracuji na tom. Jsem zodpovědná,“ tvrdila hollywoodská hvězda a zcela se vyhnula jakékoli upřímnosti, že má v obličeji bezpočet chirurgických zákroků.

Před deseti roky poprvé a naposledy přiznala, že má obličej vytažený. „Ano, nechala jsem si udělat facelift, ale kdo ne? Stala jsem se reklamou na plastickou chirurgii. Každý tvrdí, že se bojím zestárnout, ale pravda je, že v mém oboru zestárnout a zmizet ze světa je jedno a to samé,“ zlobila se Cher v roce 2008.

Zpěvačka a oscarová herečka také přiznala, že pomýšlí na filmovou režii a věří, že by uměla herce před kamerou vést. V muzikálu Mama Mia! Here We Go Again zpívá jako matka Donny Sheridanové hit skupiny ABBA Fernando. Právě tato zkušenost ji motivovala k novému hudebnímu projektu. Přezpívala několik dalších hitů slavné švédské čtyřky a vydá je jako své nové album.

„Poté, co jsem ve filmu zpívala hit Fernando, jsem si řekla, že by bylo zábavné udělat celé album písní ABBA. Nezní to úplně tak, jak si budete myslet, když se řekne ABBA, protože jsem to nazpívala docela jinak,“ přiznala Cher v rozhovoru pro pořad americký pořad Today.