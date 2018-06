Rodina je můj smysl života, říká matka čtyř dětí Alena Antalová

Alena Antalová nemusela o jednu z hlavních rolí usilovat dlouho, tvůrci ji oslovili přímo, a to s postavou Donny, kterou ve filmové verzi hraje Meryl Streepová.

"Musím říct, že Mamma Mia! je v podstatě můj nápad. Kdysi dávno za mnou přišel Petr Gazdík, který je šéf muzikálů u nás v Brně, a ptal se, jaký muzikál bych udělala. Tehdy jsem mu řekla, ať vezme písničky od ABBY a něco s tím udělá, protože to bude bomba. A bum, za rok za dva se najednou objevila Mamma Mia!, tak nevím, jestli jsem já lapla jejich myšlenku nebo oni moji," vzpomíná herečka.



"Taky jsem říkala šéfovi divadla, ať to udělá a najednou Praha byla rychlejší. Ale jsem za tu roli ráda, myslím, že mi sedne a že ji zvládnu. Navíc je to divadlo, kde se musí dobře hrát i zpívat. Karty jsou rozdané dobře, mohlo by to vyjít, tak doufám, že se i tak stane, já pro to udělám všechno," řekla iDNES.cz Antalová, jež nejvíc řeší především svou roli manželky a matky.

"Hned mi nabídli roli Donny, nemusela jsem procházet žádnými konkurzy a rodina se rozhodla, že to zkusíme společně. Bylo důležité, jestli do toho půjde i tým, který je kolem dětí, bez něj bych to nemohla vůbec dělat. Nejde jen o to, že se budeme muset společně přesouvat, ale hlavně o to, aby vše fungovalo. Hodně věcí teď řeším já, ať jsou to odchody do školy nebo kroužky," vysvětluje herečka, jež už teď má občas pochybnosti, jestli chod domácnosti umí zajistit dostatečně dobře.

Obsazení muzikálu Mamma Mia! - Daniela Šinkorová, Jitka Asterová, Pavel Vítek, Hanka Křížková, Leona Machálková, Alena Antalová, Sabina Křováková, Hana Holišová, Jiří Langmajer, Tomáš Trapl, Roman Vojtek, Michaela Nosková, Michael Foret a Petr Kolář

"Mám pocit, že to nezvládám vůbec, a to není do naší rodiny ještě zamotaná Mamma Mia!. Chaos je v naší rodině už teď, je nás moc, všichni křičí, pořád něco padá, je toho sice hodně, ale nikdy bych neměnila. Pro mě je to smysl života. Jsem šťastná, stejně jako na jevišti. Mám to štěstí, že mě rodina podporuje v práci víc než já sama sebe, být to jen na mě, už bych asi dávno nic nedělala a byla bych doma. Tam mám tu hlavní roli. Nicméně mi říkají, že kdy jindy mám hrát než teď, a role, které jsou pro mě dobré."

Muzikál Mamma Mia!, který se představí v pražském Kongresovém centru 12. prosince bude náročný nejen pěvecky, ale i pohybově. Toho se ale někdejší hvězda Pojišťovny štěstí nebojí.

"Hraju spoustu představení, ve kterých tančím, takže z toho strach nemám, řeším jen to, abych měla na práci klid a abych dokázala podat ten nejlepší výkon, jaký umím," dodala Alena Antalová.

V roli Donny, tedy maminky hlavní hrdinky, která hledá biologického otce, se vedle Antalové představí i Leona Machálková a Daniela Šinkorová. Sophii, kolem níž se děj točí, hrají Hana Holišová a Sabina Křováková.