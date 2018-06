Maminky ve funkcích

„Uvažovalo se o tom, že se vrátím do práce po několika týdnech, dokonce se mluvilo o jednom jediném. Nedovedu si představit, že bych někde ve sněmovně syna nechala a každou chvíli k němu docházela na kojení. Zvlášť když je takhle malý. Dítě musí mít prostě určitou dobu přednost před vším. Navíc: nyní je poměr hlasů ve sněmovně tak těsný, že kdybych se kvůli synovi opozdila a nepřišla na hlasování, mohlo by to ovlivnit třeba miliardy ve státním rozpočtu,“ říká Marvanová.

Minulý týden se proto poslankyně svého mandátu vzdala a v příštích několika měsících se chce věnovat jen dětem. Pozdější návrat do politiky nevylučuje. Rodina její rozhodnutí uvítala, protože političčin brzký návrat do práce by pro ni znamenal jistou zátěž. Mnohé matky se však rozhodnou jinak. Nepřeruší kariéru, i když se jim narodí děti. Jak mohou stihnout práci, péči o děti a k tomu ještě domácnost? A mají to vůbec zapotřebí?

Známé české matky, které budovaly kariéru a přitom vychovávaly děti

Dagmar Pecková (42)

rodina: Šestiletý Theodor, manžel Klaus a dvouletá dcera Dorothea.

„Říkali mi: Porodíte, a když budete muset, něco odřeknete. Nebylo třeba, pět neděl od porodu jsem už zase jezdila po koncertech. Tentokrát se dvěma dětmi.“

Hana Marvanová (40) politička, bývalá poslankyně

děti: Lukáš (19), Tomáš (12), Andrej (narozen 16. září 2003)

„Poslanecká práce není práce jako každá jiná, kde si žena může vyčerpat alespoň minimální dobu na mateřské dovolené a zaměstnavatel jí místo podrží. To ve sněmovně nejde.“

Libuše Šmuclerová (40) výkonná ředitelka televize

děti: dvouletá Justina Anna

„V Paříži není nic divného potkat kojící ženu na výletě na Eiffelově věži. V Čechách se drží separace maminek s dětmi na pískovištích. Myslím, že je to špatně.“

Petra Buzková (37) politička

děti: šestiletá dcera Anna

„Myslím, že je pro dítě lepší, když se mu matka věnuje kratší dobu intenzivně, než když je s ním sice celý den, ale je přitom stresovaná, že nemůže chodit do práce.“

Sabina Laurinová (31) zpěvačka a moderátorka

děti: šestnáctiměsíční dcera Valentýna

„Umím si představit, že bych byla s dcerou doma. Jsem ale společenský člověk, zvykla jsem si díky své profesi, že každý den je jiný. Kdybych byla jen doma, měla bych potřebu odreagovat se.“

Romana Hamzová (33) basketbalistka

děti: roční dcera Eliška

„Basketbal a dcerka. Nic jiného nestíhám, večer padám do postele dost unavená. Na hřišti na dceru nemyslím, ale když byla třeba nemocná, těžko jsem se soustředila.“

Známé zahraniční matky, které budovaly kariéru a přitom vychovávaly děti

Madonna (45) zpěvačka

děti: šestiletá dcera Lourdes, tříletý Rocco

„Když se mi narodila dcera Lourdes, byla to ta nejkrásnější věc, která se mi v životě stala. Všechno ostatní - koncerty, nahrávání a hudba - šlo stranou.“

Demi Mooreová (40) herečka

děti: Rumer Glenn (15), Scout LaRue (12) a Tallulah Belle (9)

„Není nic důležitějšího než být se svými dětmi. Pozorovat jejich první kroky, učit je jezdit na kole. Protože čas běží. A nic to nepřipomíná lépe než děti.“

Cindy Crawfordová (37) modelka

děti: Presley Walker (4), Kaya Jordan (2)

„Doma bych být nemohla. S mou osobní trenérkou Kathy Kaehlerovou jsme připravily speciální cvičební program, abych se po narození dítěte opět vrátila do formy.“

Marion Jonesová (27) sprinterka

děti: roční syn Tim

„Mít rodinu je úžasné. I načasování porodu je výborné. Jsem spokojená, protože budu mít spoustu času připravit se na olympijskou sezonu 2004.“

Karla Stephensová (33) top manažerka

děti: dvouletý syn Zachariáš

„Každý den se musíte rozhodovat budu dnes dobrá manažerka, nebo dobrá matka? Není to snadné. Nejhorší je pocit viny, co to vlastně dělám, vždyť můj syn je malý jen jednou…“

JAK ŽENY VE FUNKCÍCH VYCHOVÁVAJÍ DĚTI?

1. Delegují povinnosti

Děti by měly být co nejvíc samostatné; pracovní povinnosti by se měly rozdělit spravedlivě

2. Komunikují s dětmi

Často radí dětem esemeskou; jejich potomci mají své mobily

3. Neplýtvají časem

V době, kdy jsou s dětmi, se jim maximálně věnují; vědí, že času nemají mnoho

4. Nechávají si pomoci

Najímají si ženy do domácnosti na úklid nebo chůvy; všechny uvádějí, že nejdůležitější je pomoc jejich muže či partnera.

5. Nedělají si výčitky

„Když se podívám na pískoviště a vidím maminky s dětmi, které s nimi tráví celý den, ale většinou si jich ani nevšimnou, je mi jich líto,“ zní jejich nejčastější argument.