Maminku Radany ze skupiny Holki skolila prasečí chřipka. Je v kritickém stavu

"Já žiju v Praze, maminka je z Moravy a ještě jsme se nemohly vidět. Do nemocnice ji bohužel odvezli v den, kdy jsem porodila," dodala s obavami v hlase.

Přestože je zpěvaččina maminka v nemocnici již týden a dřív žádným problémům nečelila, její stav se ještě nezlepšil. "Je to prý dokonce horší, všichni doufáme, že to bude co nejdřív lepší," věří Labajová.

Pro devětadvacetiletou zpěvačku je nyní na prvním místě syn. Jak říká, je ráda, že nemusí myslet jen na to nepříjemné. Malý Teodor Maxmilián Nejedlý přišel na svět minulý čtvrtek v pražské porodnici v Podolí. Vážil 3,15 kg a měřil 49 cm.

Skupina Holki vznikla v roce 1999, zanikla o čtyři roky později, kdy se od dívčí formace trhla Nikola Šobichová. Dívčí formace, která dodnes boduje hity Už mi nevolej, Mám ráda či Vzpomínky zůstanou ale nevylučuje kompletní návrat. Labajové se nyní věnuje sólové kariéře.