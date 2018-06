Maminka Karla Gotta chtěla, aby si zpěvák vzal Jiřinu Bohdalovou

Kdyby se Karel Gott do puntíku řídil radami své maminky, dnes by jeho příjmení nosila herečka Jiřina Bohdalová. Zlatý slavík to uvedl v TV Barrandov, která odvysílá dokument o Jiřině Bohdalové u příležitosti jejích osmdesátých narozenin.