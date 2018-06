Máme všechno. Kromě dětí

"Já nesvoluju, abys něco udělala, slyšíš? Doufal jsem, že rozumíš tomu, píši-li: buď klidna a spokojena. Těším se na odpovědnost a starost, kterou vezmu na sebe." Tak psal z lázní Karel Čapek své přítelkyni, herečce Olze Scheinpflugové.

Jeho dopisy se dochovaly, její nikoli. Copak mu asi oznamovala? To, co si myslí historikové, napadne asi každého: Nebyla úspěšná divadelní herečka náhodou těhotná? A příliš ji to nenadchlo? To už dneska nikdo nezjistí. Jisté je, že děti neměla.

Nerozhodnost a přemítání, zda mít, či nemít potomky, není fenoménem týkajícím se výhradně dnešních žen, jak by se mohlo zdát ze statistik a článků o tom, že se v Česku rodí stále méně a méně dětí.

Ano, podle prognózy OSN jich Češky mají tak málo, že nás bude v polovině tohoto století o čtvrtinu méně než teď. Ale domnívat se, že dříve bývaly bezdětné ženy naprostými výjimkami, je nesmysl. Stačí probrat jména, která dobře známe. Herečky, zpěvačky, spisovatelky, sportovkyně...

"Vdávat se? To mě ani nenapadne!" To jsou slova operní pěvkyně Emy Destinnové. O ruku ji prosily osobnosti, jako byli Enrico Caruso či Giacommo Puccini. U nohou jí leželi ředitelé nejlepších operních domů světa, vystupovala v Metropolitní opeře a vybrané árie jezdila zpívat přímo císaři Vilémovi II. Nakonec, když ji úřady podezíraly se špionáže proti rakousko-uherské monarchii a držely ji v domácím vězení na zámku ve Stráži nad Nežárkou, zůstala osamělá. Manželství s mužem o hodně mladším nevyšlo, stejně jako jiné vztahy.

Další příklady? Tak třeba filmové hvězdy třicátých a čtyřicátých let. Lída Baarová, Adina Mandlová, Nataša Gollová. Krásné, z rolí si vybíraly, ctitele mohly přebírat vidlemi. Děti neměly. Však také podobně prožily své stáří. Osamělé, bez rodin. Když onemocněly, starali se o ně cizí lidé. Děti si nepořídily ani další slavné Češky minulého století - nejen Ema Destinnová, ale i první česká automobilová závodnice Eliška Junková, malířka Marie Čermínová, známá pod názvem Toyen, jejíž díla se nyní prodávají za desítky tisíc eur...



Chci klid a psát



"Jsem asi spíše založením chlap," prohlásila herečka Katharine Hepburnová, když se jí novináři ptali, zda někdy uvažovala o dětech. Ale pozor, myslela to v legraci. Tahle dáma měla za partnery vždycky výhradně muže. Děti si nepořídila herečka Greta Garbo, režisérka Leni Riefenstahlová, Harriet Quimbyová, první žena - pilotka, která přeletěla kanál La Manche, ani proslulá módní návrhářka Coco Chanelová. Ta se pochybnostmi, zda vůbec chce být matkou, netajila.

Coco bylo už šestatřicet, když se seznámila s vévodou z Westminsteru, jedním z nejbohatších Angličanů. Takové terno. Vždycky trpěla tím, že její příbuzní jsou prachobyčejná chudá rodina... Teď se její úžasná kariéra mohla završit šlechtickým titulem. Vévoda byl do ní zamilován. Jenže - chtěl dědice. Za všechno mluví věta: "Mám se obětovat?" Tak se Coco radila s přítelkyněmi. Nakonec se o potomka pokoušela, ale bezvýsledně. Už byla příliš stará.

Dámy, které vybočovaly z průměru a budoucnost neviděly v rodině a výchově dětí, se však nepohybovaly výhradně ve světě filmu, módy a vysoké společnosti. Městečko Amherst v americkém Massachusetts v polovině devatenáctého století. S prominutím nudná díra, ve které si sousedé koukají do oken. Tam žila dívka jménem Emily Dickinsonová. Půvabná, milá, vzdělaná... Ale považte, ona odmítala všechny nápadníky. Co vlastně chce? divili se sousedé. Nic. Jenom klid a psát si básničky. Když jí bylo kolem pětatřiceti, úplně přestala vycházet z domu rodičů. Tak žila dvacet let až do smrti. Až dlouho potom se její verše staly obdivovanými, uznávanými. Dnes je to jasné - Emily je jednou z nejvýznamnějších básnířek světa.



Přátelé, cestování, práce



"Obdobím rozhodování, zda mít, či nemít děti, si žena projde kolem třicítky. Pak na to přestane myslet," říká Dana Zátopková. Po dětech sice toužila, ale když nepřicházely, upínala se na sport. Atletka, svého času téměř stejně slavná jako její manžel Emil, má teď úplně jiný problém než se přehrabovat v pochybnostech, jestli si život neměla uspořádat jinak. Ona totiž nemá čas. Ano, tato jedenaosmdesátiletá dáma je sice bezdětná vdova, ale její diář by mohl směle soutěžit se zápisníkem leckteré zaměstnané pětatřicátnice. Má hodně přátel, stále ji někdo zve na společenské či sportovní akce, chystá se podívat na olympiádu do Atén.

Chcete se s ní sejít? "No jo, ráda, ale příští tři týdny opravdu nemám ani chvilku volnou," říká. Nedostatek času. Hodně známých. Cestování. Tak vypadá život většiny bezdětných dam. "Ženy, které si nepořídily děti, se tím pak obvykle netrápí. Své priority prostě přesunou jinam," říká psycholožka Marta Boučková. "Věnují se práci, některé charitě, některé zaměří zájem na děti příbuzných. Nesetkávám se s případy, že by toho litovaly, užíraly se. Vyřešily si to samy se sebou a smysl života našly jinde."

Herečka Veronika Žilková je přesný opak žen, které místo na rodinu vsadily na práci. Při své profesi vychovává ve velkém domě pět dětí. Přestože říká, že si bez velké rodiny nedovede život představit, tvrdí: "Obdivuju lidi, kteří se kvůli profesi dětí vzdali." Mluvíte ironicky? reagoval na to nevěřícně redaktor, který s ní dělal rozhovor pro MF DNES. "Ne, vážně. Fakt obdivuju, když se někdo rozhodne dělat povolání na skutečných sto procent."

Vám nezní divně a nepřirozeně, když zdravá žena řekne, že nebude mít dítě?

"Nevidím na tom nic, co by bylo v nepořádku. Možná ve své profesi vyzkoumá nebo dokáže něco důležitého a prospěšného, na co já s pěti dětmi nikdy nepřijdu. Dokáže víc než ženy, které kolem sebe mají kupu drobotiny a stále kolem ní lítají." To napadne každého nejdříve. Ženy si nepořizují děti, protože se chtějí plně věnovat kariéře. Proto je mezi bezdětnými tolik hereček, zpěvaček, vědkyň, sportovkyň... Ale je pracovní nadšení opravdu tím hlavním důvodem?



Nejsou vhodní tátové



Psycholožka Marta Boučková to vidí trochu jinak. "Nesetkávám se s tím, že ženy řeší, jestli si pořídit dítě nebo dát přednost kariéře. Ve třiceti, pětatřiceti už obvykle mají v zaměstnání dobré postavení. Problém je spíše v tom, že nemohou najít partnera, se kterým by dítě chtěly mít. Zdůvodňování, že ženy nemají dítě kvůli kariéře, je spíše jen snahou najít jednoduchou odpověď na to, proč stoupá počet úspěšných a bezdětných žen."

Podobný trend je znát i v dalších evropských zemích. Pro srovnání, z žen narozených v Německu v roce 1967 jich zůstává bezdětná celá jedna třetina. Pokud se tedy nic nezmění, za dvacet let budou dnešní bezdětné třicátnice zajímavým objektem nejen pro sociology a psychology, ale hlavně pro obchodníky. Mohou totiž vytvořit velkou skupinu, která má to nejdůležitější: čas na sebe, peníze a chuť si užívat. To znamená cestovat, kupovat oblečení, chodit do kosmetických salónů, vzdělávat se.

Ve Spojených státech už existují specializované cestovní kanceláře, obchody, restaurace a kluby označené nápisem "childfree". Tedy s nabídkou, která zaujme bezdětné. Ať už jde o samotné ženy, muže či manželské páry. Příklad? "Childfree hotel" je prostě hotel, kde máte zaručeno, že u vedlejšího stolu nebude vřískat miminko a v bazénu vám neskočí na hlavu desetiletý kluk. Rodinně založení lidé a demografové tvořící grafy klesající porodnosti jsou z tohoto trendu na mrtvici. Dorazí i k nám?

"Uvidíme. Jisté je, že u bezdětných lidí středního a vyššího věku jsou peníze," říká Jiří Mikeš, prezident Asociace reklamních agentur. "Zatím se reklamy zaměřují na mladé nebo na spokojené rodinky s dětmi, pokud možno i se psem. Starší lidi v reklamě neuvidíte, což je chyba. Měla by být postupně směrována právě na skotačivé důchodkyně, které odmítají stárnout."

Mít dítě je sázka do loterie

(Eva Jurinová, moderátorka, majitelka mediální a vzdělávací agentury)

* Můžete z vlastní zkušenosti říct, jaký život čeká ženy, které nemají děti?

Mít dítě je vlastně sázka do loterie. Vyjde to, nebo ne? To jsou možná ty otazníky, které si kladou ženy, jimž tikají biologické hodiny. Některé nechtějí riskovat, protože nemají ideální podmínky, aby daly dětem to nejlepší. Jiné si zase nestoudně zakládají rodiny s bohatými pány jen kvůli penězům. Následné rozvody a tahanice pak bývají pro dítě traumatem. Když tedy odpovím, že bezdětné ženy čeká na stará kolena život v osamění, musím připustit, že totéž se může přihodit i matce tří dětí. Od moudrých lidí slýchávám, že dobré přátelství na celý život je jistější než děti.

* V čem vidíte výhody a nevýhody bezdětného manželství?

Z výhod poměrně bezstarostný život. Umím si představit, že bych se o dítě bála čtyřiadvacet hodin denně. Věnovala bych mu všechno své pohodlí, čas i kariéru. Před takovými matkami se skláním a nesmírně si jich vážím. Některé to dokáží i bez otce a majetku. Nevýhody? Je jen jedna. Občas se zasteskne.

* Litujete teď v padesáti, že dítě nemáte?

Někdy ano, někdy ne. Jsem fatalistka, a tak si říkám, co by bylo, kdyby...

* O adopci jste neuvažovala?

Ano. Vzpomínám si na dojemné dopisy, které jsem dostávala do televize. Psaly mi opuštěné děti, abych se stala jejich maminkou.

* Rozumíte dnešním třicátnicím, které oddalují těhotenství? Proč to dělají?

Jsou to třeba právě ty obavy, o nichž jsem mluvila. Mohou to být i ekonomické důvody nebo odstrašující příběhy ze soukromí našich celebrit - matek, které tak rády otevírají médiím své soukromí. Možná jsou tyto "osobnosti" pro někoho vzorem a třeba si nějaká třicátnice řekne: Když se nevyvedlo manželství ani takové hvězdě, jak bych asi dopadla já? Důvodem může být i kariéra. Pokud se žena rozhodne pro životní styl, v němž by se nemohla věnovat dítěti důkladně, pak je pro oba lepší dítě nemít.

Vědí, jak se žije bez dětí

Ale nemají čas nad tím přemýšlet

Jiřina Jirásková

Říká, že nechtěla, aby její dítě vyrůstalo v socialismu. "Kdybych ho vychovávala podle svých představ, bylo by v tehdejší době velmi nešťastné. To byla ode mě pošetilá hloupost, že?" Byla krátce vdaná, pak žila dlouhé roky s přítelem, režisérem Zdeňkem Podskalským.

Blanka Matragi

Módní návrhářka, která obléká nejbohatší smetánku arabského světa. S mužem se seznámila, když studoval v Česku, pak s ním odjela do Libanonu. Říká, že dříve neměli na dítě čas, teď na něj nemají věk.

Petra Janů

"Nedělala jsem nic pro to ani proti tomu," odpovídá na otázky, proč nemá děti. Její muž má z prvního manželství dospělou dceru, o které zpěvačka tvrdí, že se z nich staly kamarádky.

Helena Vondráčková

Prohlásila, že ji štve, když si lidé myslí, že místo dětí vsadila na kariéru. Připustila, že před lety uvažovala i o adopci. Tvrdí, že ideálního partnera však našla až ve věku, kdy je na děti stará.

Dana Zátopková

Má za sebou spokojené manželství a sportovní úspěchy. Tím, že neměla dítě, se netrápí, ani když po smrti manžela zůstala sama. "To žena řeší kolem třicítky, pak už na to nemyslí."

Oprah Winfreyová

Jedna z nejbohatších žen světa, americká moderátorka a spisovatelka. Je jí padesát, vede organizaci na pomoc opuštěným dětem, žije ve spokojeném partnerství, ale potomky nemá. "Proč bychom měli něco měnit? Něco co funguje?" říká.

Benita Ferrero - Waldnerová

Rakouská ministryně zahraničí vede v třiapadesáti život jako čerstvě vdaná třicátnice. S manželem jsou známi jako cestovatelé, hráči golfu a návštěvníci plesů. "Můj způsob života mi vyhovuje."