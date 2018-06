VIDEO: Hrachovcová udělala z Kobzanové štětku, Dejdar zase šlapku

Hrachovcová měla hádat, co ve staročeštině znamená slovo "popelka" (pomocnice v domácnosti - pozn. red.).

"Je to na vymetání komínů," přemýšlela herečka nahlas, když se jí soupeři snažili špatně napovědět, že je to štětka.

"Teď, když se dívám na Dianu, tak mě to napadlo," prohlásila k pobavení diváků Hrachovcová, na což Kobzanová zareagovala vyděšeným výrazem.

Herečka zřejmě narážela na lechtivé fotky, které modelka před lety nafotila pro pánský magazín. Kvůli nim musela vrátit korunku Miss ČR 2001 a soudila se s ředitelem soutěže krásy (více zde). Kobzanová navíc nemá problém pózovat nahá, což dokázala při focení několika kalendářů pro rok 2011. Hrachovcová přitom kvůli seriálu nedávno také nafotila odvážné fotky (najdete je zde).

Čest svého týmu a Diany Kobzanové se snažil bránit kapitán Jakub Prachař, ale nebylo mu to nic platné. Navíc se i do něj pustil šéf druhého týmu Martin Dejdar, který se postavil na obranu Hrachovcové. "Co na mě házíš svoji šlapku?!" obořil se herec, který si ale popletl výrazy.



"To nebyla šlapka, to byla štětka, kominická štětka. Šlapku si z té štětky udělala Diana zbytečně," upřesnil moderátor Libor Bouček, který nedávno v pořadu zase rozebíral velikost koňského přirození a hledal pro sebe partnerku (více zde).