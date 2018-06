Máma Lucie Bílá září: její syn ustál otázky u Krause

"Všichni, co dělají ten pořad, mi už před jeho odvysíláním hlásili, že to zvládl perfektně. Jsem na něj hrdá," říká pyšně zpěvačka. Filip prý nebyl na rozdíl od ní vůbec nervózní a v pořadu prozradil věci, u kterých se málem červenal i samotný moderátor.

Řeč se totiž po otázkách na britskou školu a herecký kroužek, který Filip Kratochvíl navštěvuje, protože touží být hercem a režisérem, stočila na ženy.



Filip Kratochvíl v talk show Jana Krause

"Mně už dávno zajímají holky," překvapil Krause Filip Kratochvíl. "Tak rok dva dozadu. A jak se to projevuje? Nějaká se mi líbí, pak je otázka, jestli se já líbím jí, potom je třeba kino a pak se jde dál. Tyhle mladý lásky, to ještě není nic intenzivního. Bohužel. Jak to myslím bohužel? No že nejsou moc dlouhé," vyprávěl bezprostřední syn Lucie Bílé a zakladatele divadla Ta Fantastika Petra Kratochvíla.

Na dívkách ho prý zajímá tělo a jejich problémy. "To je asi stejný jako u každýho kluka. Řeším s nima takový ty problémy, neproblémy, co v životě mají. Když třeba holka potřebuje s něčím pomoc, tak jí pomůžu, snažím se být vstřícný. A můj ideál krásy? To je mix všech."

Jeho partnerka by měla být milá, vstřícná a neměla by mu lhát třeba v tom, že nemá někoho jiného. Filip si přeje andílka a dračici zároveň. "Nechtěl bych, aby pořád ležela v učení a byla takový ten andílek, ale aby byla tak napůl na učení a napůl normální holka. No a pak aby neřekla, když jsme spolu venku, že musí být v tolik a v tolik doma. Je to sice o rodičích, ale taky je důležitý, aby je občas neposlechla," míní Filip Kratochvíl.