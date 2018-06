Mám syna s Jacksonem, tvrdí Švýcarka

Existenci syna prý americká popová megastar střežila pečlivěji než státní tajemství.

Očití svědkové tvrdí, že své otcovství těžko popře. Utajovaný mladík se prý Jacksonovi až neuvěřitelně podobá. Pochopitelně před změnami způsobenými všemi kosmetickými operacemi, jimiž jeho údajný zploditel prošel během své závratné kariéry. Michaelův tiskový mluvčí sice existenci nemanželského potomka popírá, nicméně zasvěcené kruhy tvrdí, že by se údajný otec jeho legitimnímu uznání příliš nebránil.

Nepříjemnosti, které zpěvákovi způsobil upřímný britský dokument, v němž Jackson - jakkoliv naivně - přiznal, že spí s chlapci, ho donutily přemýšlet o útěku z Ameriky. Podle posledních zpráv se Jackson chystá přestěhovat do Francie. Rád by měl blízko do milované Paříže, a také do Disneylandu.