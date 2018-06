Mám miliony nových přátel, říká Susan Boyle

První část pořadu byla předtočena přímo u Susan Boyle doma, ve skotském Blackburnu. Kvůli silnému akcentu nadané zpěvačky musely být její odpovědi pro americké fanoušky opatřeny titulky. "Vítejte u mě doma. Tady jsem se narodila a vyrůstala posledních osmačtyřicet let," uvítala své obdivovatele Susan Boyle. "Byla jsem nejmladší z devíti dětí, takže to bylo docela hektické. Moje matka s námi hodně zpívala, hlavně když pracovala, takže je to takový zvyk. Ve škole jsem byla vyzvána, abych chodila do sboru. Byla jsem v učení trošku pomalejší, takže zpěv byl pro mě dobrým způsobem, jak si zvýšit sebevědomí," vzpomínala Susan Boyle na své dětství.

Osmačtyřicetiletá slavice také prozradila, co ji vedlo k přihlášení se do soutěže. "Jedním z důvodů, proč jsem se přihlásila do televizní show, bylo, že jsem chtěla vědět, jestli jsem schopná vystupovat před obecenstvem," uvedla Susan a dodala, že nyní už se necítí být sama. "Nejsem sama. Všichni jsou tak milí. Mám teď miliony nových přátel," pochlubila se Susan, která si slávu zatím užívá. Všechno se děje tak rychle, je to vzrušující. Užívám si každou vteřinu toho všeho, je to, jako by se sen stal skutečností," přiznala zpěvačka. Favoritka pěvecké soutěže ale stojí nohama na zemi a ví, že výhru stále ještě nemá v kapse. "Pořád mám šanci, ale v téhle soutěži je současně se mnou tolik jiných talentů, že jsem spokojená s tím, že tu můžu být s nimi," řekla Susan skromně.

Talkshow americké moderátorky Oprah Winfreyové se účastnil také jeden z porotců soutěže Britain´s Got Talent Simon Cowell, pro kterého bylo největším šokem vidět Susan v amerických zprávách. "Je tu něco, co Susan udělala, ještě než přišla na pódium. Bez jakékoliv ironie řekla větu ´Jdu to publikum převálcovat´. Věděla, že na to má, a myslím si, že věděla, jak budeme reagovat. Viděl jsem její výraz uspokojení, který znamenal ´Teď vyhrávám´. Je to jeden z mých nejoblíbenějších momentů," prozradil porotce. "Teď je to jenom o vašem hlasu. Cokoliv, s čím se cítíte spokojená, udělejte," poradil Cowell zpěvačce na závěr.