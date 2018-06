Mám hezká velká prsa, chválí si život s nadváhou Miss XXL

Lidi mě berou takovou, jaká jsem. Kila navíc přišla s věkem, jak mi bylo víc, víc jsem taky vážila. Pak jsem se přihlásila do Miss a tu jsem vyhrála. To asi o něčem svědčí. I když mám kila navíc, asi nejsou tolik vidět, nebo jsou vidět, ale jsou na svém pravém místě," říká Imrichová.

Nedávno se stala hlavní aktérkou článku o nadváze, které se podrobněji věnoval čtvrteční Magazín MF DNES. Někdejší Miss XXL se vášnivě rozpovídala o tom, jak svou váhu nikdy neřešila a že se jí zdárně vyhýbaly trable při navazování nových známostí. "Pokud jsem nějakého kluka chtěla, zpravidla jsem ho i získala. Ani na základní škole nepamatuju, že by se mi někdo smál kvůli tloušťce."

Směje se tedy své nadváze sama a zároveň z ní čiší sebevědomí: "Nemám žádný zadek, spíš jakési klokaní kapsy tady vpředu. Zato prsa mám velká, hezky tvarovaná. To se chlapům líbí. Bodejť ne, když je sami nemusí tahat," dodává Veronika.

Miss XXL se Imrichová stala v roce 2006, to jí bylo sotva dvacet a tehdy vážila sto pět kilo. Nedávno se také spolu se svým mužem, otcem své dcerky, stala jednou z hrdinek televizního pořadu Jste to, co jíte.

"Ne že bych se dozvěděla něco, o čem jsem neměla ani tušení. Získala jsem však odhodlání trošku se s váhou poprat," říká. Doktorka Cajthamlová s inženýrem Havlíčkem jí sestavili speciální jídelníček i pohybový režim. Objevila kouzlo salátů z čerstvé zeleniny či ovoce, zalíbilo se jí cvičení na míči. Chutná jí kuskus, ale do pohanky se nenutí. Měří 173 cm, po porodu měla rok 124 kilogramy, pak za rok zhubla osmnáct kilo, teď se jí váha ustálila na sto deseti.

Žádná fundamentalistka hubnutí se z ní však nestala. "Pětaosmdesát bych ještě brala," říká, "ale osmdesát už asi ne. Sedmdesát už vůbec ne. Nevadí mi, že jsem oplácaná, pokud nejsem beztvará. Můžu tak lépe vyjádřit svou osobnost. A šaty se mi dnes nakupují dobře. Jsem sportovní typ. Na šatičky, lodičky a všelijaká cingrlátka mě neužije. A s cholesterolem, s tlakem ani s cukrem potíže nemám."

A co by Veronika vzkázala všem, kteří si svých kil neváží? "Mějte se rádi takoví, jací jste."