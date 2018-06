Malý Šíp už se učí plavat

Od dubna spolu začneme chodit do bazénu na speciální kurzy pro maminky s kojenci," prozradila partnerka Karla Šípa Iva Havránková. Janovi, který dostal jméno po Šípově dědovi (shodou okolností je děda Ivy také Jan) budou muset rodiče sehnat plavky.

"Taky jsem se divil. Jsou mu teprve tři měsíce, a stejně je prý musí mít. No tak je koupíme. Naštěstí to nebude na mně, tyhle věci obstarává Iva. Vždyť je to matka v domácnosti," objasnil svůj postoj ke společnému soužití šťastný otec. Nehrne se ani do koupání nebo přebalování.

"Iva na to stačí sama, tak co bych se k tomu hrnul?" tvrdí. Když je však potřeba a máma vyrazí za svými zájmy, dovede si se synem poradit. "Hodně si s ním povídám. Mluvím na něj normálně jako na dospělého, žádné šišlání. Sice mi zatím neodpovídá, jen zakňourá nebo zavýská, ale tváří se, že tomu rozumí. Je hodný, ale taky dokáže být protivný a zařve si," prozradil Karel Šíp.

"Ale jenom, když ho hlídá tatínek," oponovala Iva, která svoje chlapy nechává samotné doma jen minimálně. Do práce od malého také pospíchat nebude. "Žádné chůvy, nic takového. Přinejhorším vypomohou babičky. Karel ho rád pohlídá, když si chci jít zacvičit nebo zajít na hodinu břišních tanců."

Tancování ji baví. Je bývalá baletka. "Naposledy jsem tancovala v Kabaretu U Fleků a předtím v karlínském divadle. Kolegyně už mi volaly, jestli nechci přijít a vzít nějaké záskoky. Asi by to nešlo. Kojím, a tak bych se přes prsa nevešla do kostýmu."

Karel Šíp má z manželství s Marcelou Holanovou dvaadvacetiletého syna Karla, který studuje práva. Právě na něj s nadhledem svaluje vinu za to, že je znovu otcem. "Vnoučata od Karla jsou v nedohlednu, tak si je dělám sám," směje se. A další "vnouče"? "Na to je brzo. Z mého pohledu je i jedno úspěch."

Pracovní plány má však Karel Šíp smělé - chce napsat muzikál. "Se Zdenkem Mertou jsme udělali operetu "Ferdinand" o Ferdinandovi d'Este. Premiéru bude mít koncem roku v Hudebním divadle v Brně, ale už brzy by se mělo začít zkoušet. Na to se těším, protože je to poprvé, co jsem udělal něco jiného než různé televizní scénky a talk-show. Tak mě to chytlo, že přemýšlím o muzikálu."