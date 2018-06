Malý Douglas zničil svatební dar

Catherine trávila se synem prázdniny v rodném Walesu, v hotelu městečku Swansea.



Šlo o náhrdelník z bílého zlata, vykládaný safíry a diamanty. "Okamžitě jsem sesbírala po pokoji všechny části a utíkala ke zlatníkovi. Nechtěla jsem totiž, aby se to Michael vůbec dozvěděl. Zhrozila jsem se, když mi zlatník řekl, že dva safíry scházejí. Vrátila jsem se proto do hotelu a naštěstí jsem oba drahokamy našla.



Navíc jsem ještě objevila i zakutálený zásnubní prsten. Ani jsem nevěděla, že taky chybí. Jako obvykle jsem měla víc štěstí než rozumu," řekla herečka.



Podle všeho si malý Dylan svou nepozornost odskákal. "Přiznávám, že jsem se neudržela a synkovi jsem vyhubovala. Chudáček, sice za nic nemohl, ale já jsem byla tak rozrušená, že jsem se neovládla. Teď mě to opravdu mrzí. Samozřejmě mu to tisíckrát vynahradím," slíbila Catherine.