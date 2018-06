Malé pivo u velkého vinárníka

Hospodu majitel údajně postavil, aby udělal radost sobě i hostům.

Po mém prosincovém článku o Paukertově restaurantu, v němž jsem národu "zakázal" pít k huse, potažmo kachně pivo a doporučil následovat příklad sousedního Rakouska, kde se oba pokrmy zapíjejí červeným vínem, se na mou hlavu snesla řada výtek - ty nejzávažnější od mé ženy. Podle ní se mají věci takto: U nás se husa i kachna podobně jako vepřové peče na kmíně, kdežto v Rakousku se obojí drůbež většinou griluje, a to na pepři a majoránce. Gril sem, pekáč tam - rozhodující je koření. Husa či kachna na pepři a majoránce se prostě zapíjí vínem, tytéž sorty na kmíně pivem. Srdnatě jsem u číšníka prosadil pivo. Choť měla pravdu. Právě ke kachně náramně pasovalo a já začínal litovat, že jsem svým článkem mnoho čtenářů popletl. Omluvně jsem se rozhlédl a zjistil, že mnozí hosté vskutku pijí víno i k chlebu s domácím sádlem a cibulí /12 Kč/ či k domácím vepřovým škvarkům /35 Kč/. I můj stolový soused zapíjel své vepřové ledvinky podle šéfkuchaře /100 g, 57 Kč/ vínem. Dle mě zcela správně, neboť vlastně pojídal minutku na slanině, cibuli a cayenském pepři. "Proč pivo?" optal se mě zdvořile spolustolovník, z něhož se vzápětí vyklubal syn Jana Drdy. Pověděl jsem mu to. Potomek se zamyslel a ještě, než jsem stačil dospět k poslednímu soustu, přisunul ke mně sklenku: "Vyzkoušejte frankovku mutěnické provenience, je z vinařské obce Hovorany." S úsměvem jsem si vzpomněl na legendárního vinárníka Goldhammera, který v šedesátých letech v jednom svém vinařském breviáři napsal o mutěnické Vlastě, tehdejší velmi dubiózní směsce, že by bylo lépe, kdyby se vůbec nenarodila. Jak se časy mění. V duchu jsem odprosil nejen Mutěnice, ale i v Čechách a na Moravě zpravidla zostouzenou kategorii stolního vína. U vína jsme zůstali až téměř do konce toho večera. Nechal jsem se zasvětit do atributů podniku. Restaurace, vlastně klenutý sklep s krbem a sklípek, hotová výkladní skříň Velké Moravy, disponuje sto deseti odrůdovými tituly výlučně z jihomoravských regionů za ceny, jež se pohybují od sto padesáti do šesti set Kč. Majitel si stavěl hospodu pro radost, o kterou se rád dělí se svými hosty. Za tímto účelem je ve sklepě se stálou teplotou uloženo asi tři tisíce lahví, mezi nimi fenomenální bílý sortiment ing. Peřiny z Mikulova a chardonnay ing. Spěváka z Dubňan, které obdivují i zhýčkaní Francouzi. Vedle je prodejna vín s vedlejším vchodem z ulice, kde je možno ochutnávat z lahví. Dvakrát měsíčně se pořádá pětidenní gastroakce, brzy prý bude moravská zabijačka. "Pára stoupá z necek /čuník ani necek/ to se to rýmuje," zarecitoval jsem pohotově z Černé zabijačky, básně od mého bývalého spoluautora Pavla Šruta. "Ne všichni si pana Šruta váží jako vy," vytrhl mě z idyly doktor Drda. "Poslyšte, co napsal Josef Mlejnek v recenzi na inscenaci otcových Dalskabátů v divadle Na Fidlovačce." Nastražil jsem uši. "Díky charakterizační zručnosti spisovatele, o němž je známo, že sám - až na závěr života - charakterem příliš neoplýval, nejsou alespoň hlavní postavy jeho hry neživé." Spolustolovník dokončil citát a prohlásil: "To je přece příliš." "A co Šrut?" chtěl jsem se dozvědět celou pravdu. "Kýčovitou atmosféru představení pohybujícího se pod hranicí elementárního vkusu jen utvrdily dvě písně básníka Pavla Šruta," přečetl doktor Drda z textu mého přítele Mlejnka a naléhavě ke mně vzhlédl. Po pravdě řečeno, první Mlejnkovo tvrzení mě nepřekvapilo, druhé pobavilo. V případě obou útoků jsem však dal za pravdu pohoršenému štamgastu. "Je to sprostota," prohlašoval jsem o něco později nad moravskou slivovicí. Zda jsem tak děl jen ve jménu dobrých stolních vztahů, se teprve ukáže. Možná už při další návštěvě Moravského archivu vín. Nejlépe s přítelem Mlejnkem.Útratu v bodovaných podnicích si autoři hradí sami, personál o hodnocení neví.