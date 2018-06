VIDEO: Na červeném koberci pózovaly malé kopie zahraničních hvězd

Poprvé napadlo newyorskou fotografku vyfotit malé kopie hvězd, když jednou oblékla podle vzoru celebrity svou dceru. Od té doby už takový projekt uskutečnila několikrát. Například vyfotila malou kopii moderátorky Oprah Winfrey nebo hereček ze seriálu Sex ve městě, dokonce i malé „celebrity“ na červeném koberci po udílení hudebních cen Grammy. Tehdy tedy svou kopii mohla vidět třeba zpěvačka Adele nebo Beyoncé či Rihanna.



Dětské verze hrdinek Sexu ve městě. Mini Lady Gaga a vedle ní ta opravdová

„S přáteli jsme se sešli a dívali se na předávání Oscarů. A během celé show jsme viděli spoustu krásných rób. Tak jsme se rozhodli, že je zase vytvoříme a nafotíme. Baví nás to a důležité je, že jsou nadšené i děti. Náročné na tom ale je to, že to dá hodně práce. A to nejen mně, ale i týmu maskérů, designerů a produkčních,“ sdělila fotografka Tricia Messerouxová, která v rámci svého projektu Toddlewood fotí nespočet malých dětí v rolích dospělých.