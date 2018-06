Malé hlášení o velkých četnících

Většinou se to děje kolem fotbalu či hokeje. Štamgasti v hospůdce si prostě vynutí přepnutí televize. V poslední době se však podobná situace přihodila i v nesportovní čas, ve čtvrtek večer. Důvod? Úderem osmé začínaly na jedničce České televize Četnické humoresky a osazenstvo nejednoho hostince vybavené nezbytnými půllitry potřebovalo sledovat další díl.Podle televizního průzkumu usedaly každý čtvrtek večer v uplynulých týdnech s malými výkyvy u prvního programu ČT téměř tři miliony diváků. V eřejnoprávní televize tak zase jednou podrtila komerční konkurenci, protože z těch lidí, kteří se vůbec v danou chvíli dívali na televizi, měla nadpoloviční díl. Četnické příběhy praporčíka Arazima a dalších se staly nepřehlédnutelným magnetem. Což samozřejmě potěší každého tvůrce a režisér Antonín Moskalyk není výjimkou. "Tým lidí, který pracoval a pracuje na tomto seriálu, si otestoval dané téma, a tak trochu i žánr, už při natáčení cyklu Dobrodružství kriminalistiky," říká Moskalyk. "Tehdy se natočilo 26 dílů." Úspěch seriálu Četnické humoresky, na který navážou v příštím roce další díly, vidí Moskalyk v několika momentech: "Především jsme si uvědomovali, že o venkovských četnících tu zatím nic většího natočeno nebylo, navíc období první republiky je divácky velmi vděčné - nostalgii po starých časech mají lidi rádi. A za druhé - mám pocit, že agresivních, akčních seriálů - hlavně zahraničních - už mají lidi svým způsobem dost. Vsadili jsme na jistou laskavost a komornost příběhů z domácího prostředí, na obyčejné lidské vztahy v četnické pátračce a na jemný situační humor, a jak se ukazuje, vyšlo to." Spolupráci s hlavní hereckou dvojicí (i když původně byla plánována jiná) - Tomášem Töpferem a Ivanem T rojanem - si Moskalyk vysloveně chválí: "Oba jsou nesmírní pracanti, výborní profíci, a přitom nijak na place nemachrují. Je na ně spoleh a myslím, že řadě kolegů s menší televizní zkušeností pomohli." Obdobně pohodově ostatně vstupovali na natáčení i další herci Jiřina Bohdalová, Petr Kostka, Alena Antalová či Jiří Krytinář. Ten ještě dnes vzpomíná, jak se jej marně sestřenice pokoušela opít slivovicí, kterou přinesla na natáčení. "Jenže režisérův pohled mluvil za všechno," říká. "Prostě při práci se nepije - a basta. Však jsme se taky po natáčení ještě spanem T rojanem do lahvičky pořádně obuli..." Natáčení ale mohlo lehce dostat itragický tón, když filmaři málem utopili potápěče, kterého kvůli dobovému kostýmu spustili do vody se starým potápěčským zařízením a téměř jej nevytáhli včas... Divácký úspěch seriálu ale také něco stál - náklady na díl (výhradně se točilo v exteriérech) činily kolem tří milionů korun, přičemž veškeré náklady hradila Česká televize. V tuto chvíli je natočeno na hrubo dalších devět dílů, chystá se ještě jeden, a jak říká Antonín Moskalyk - pak se uvidí. Pokračování - když vše půjde dobře - by mohlo běžet v televizi možná na podzim příštího roku.