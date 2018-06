Malé a ještě menší obrázky

a třeba také jak si upravit nehty. Mohou začít »trénovat« už teď, a to novou disciplínu, takzvaný nail art. Nehtoví designéři mají od letoška v této disciplíně dokonce i své mistrovství. V prvním ročníku měli soutěžící jako povinné plesové téma. Vedle výtvarného talentu a dokonalého technického zpracování oceňovala porota zejména to, jak obrázky dokáží dokreslit celkový image modelu. To je totiž právě to, co se od nail artu očekává.