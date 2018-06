Malátný: Vilhelmová je lepší milenka než manželka

Malátný si se známou herečkou, která je vdaná a má dítě, začal naštěstí jen ve filmu. Zpěváka, který vystudoval herectví, oslovil režisér Martin Dolenský a obsadil ho do hlavní role komedie Chyťte doktora, která se v Praze v těchto dnech natáčí. Dvojroli jeho partnerky, manželky i milenky, dostala právě Vilhelmová.

"Michal říkal, že se mu víc líbím jako milenka. Ale jestli jsem lepší milenka než manželka, to myslím nemůže vůbec posoudit," reaguje s úsměvem Vilhelmová.

Co ovšem Malátný může posoudit, je jeho herecké umění a spolupráce zkušené herečky na place. "První týden jsem měl ze sebe strašlivý pocit, připadal jsem si jako dřevo. Nejsem zvyklý hrát na kameru a mám velkou trému. Je to ale snad čím dál lepší, uvolnil jsem se. I díky Táně. Trávit s ní dvanáct hodin denně, to je zážitek," tvrdí Malátný. Ten hraje ve filmu ženatého lékaře-gynekologa, jenž přivede do jiného stavu svoji pacientku.

Malátný má přezdívku vtírka

Vilhelmová mu prý nejvíc pomáhá svou bezprostředností. Na druhou stranu mu ovšem nic nedaruje. "Ve chvíli, kdy jsem jako dřevo, řekne nekompromisně: "Michale, znova!" A já jdu znova.

A co na to mladá herečka? "Doteď jsem si myslela, že mu jenom pomáhám, to mu teda nedaruju," říká. Hned alespoň prozrazuje přezdívku svého hereckého partnera. "Říkáme mu tady vtírka, protože se strašně vtírá, to znamená, že s náma vůbec nekomunikuje. Až poslední čtyři dny se tak jako uvolnil a zdá se, že je mu tady dobře. Dokonce se nechal slyšet, že se mu začíná stýskat, protože si uvědomuje, že se blíží konec natáčení. Rozhodně by chtěl zase někdy točit."

Jestli se hudebník objeví v některém z dalších filmů, to se teprve uvidí. Rozhodně má ale už nyní nabídku na roli divadelní. "V prosinci bych mohl začít zkoušet s Davidem Drábkem v Divadle Ta Fantastika. Napsal novou hru Ještěři, nebude to muzikál, ale činohra se zpěvem.

Ve filmu Chyťte doktora, který spolkne patnáct milionů korun a v kinech se objeví na konci roku, hraje také Iva Janžurová, Pavel Landovský, Vladimír Javorský, Kryštof Hádek nebo Kristýna Frejová.