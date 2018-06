Malátný a Kuchařová: rande bude v prosinci!

Kuchařová miluje Chinaski odjakživa a z Malátného je úplně vedle. Proto ji trochu mrzelo, že si ji na koncertě v pražském Lucerna Music Baru, kde pokřtil i novou desku 07, vůbec nevšiml. "Chtěla jsem, aby se na mě aspoň podíval. A nic," svěřila se nedávno iDNES.cz. - více zde

"To mě vážně mrzí, opravdu jsem si jí nevšiml," přiznal Malátný. "Kdybych to věděl, určitě bych se s ní rád poznal. Je krásná," říká na pódiu kontaktní charizmatický zpěvák a ve skutečnosti docela tichý introvert.

Rande bude v prosinci

Teď má šanci všechno napravit, Táňa si totiž rozhodně nechce nechat ujít koncert Chinaski 6. prosince v pražské T-Mobile Areně, kde bude pokračovat dvouměsíční koncertní turné kapely po patnácti městech naší země.

"Budu se těšit, že přijde, bude mým hostem, hned ji nechám napsat na guest list," vzkazuje zpěvák. A co na to Kuchařová? "Doufám, že mi do toho nic nepřijde a že budu moci Michala i celou kapelu pozdravit v zákulisí."

Jestli v prosinci mezi těmito dvěma přeskočí jiskra, pravděpodobně to nebude ta, která zapaluje milenecký vztah. Idol naší nejkrásnější dívky je již devět let zadaný. "Jsem šťastný," přiznává.

Táňa Kuchařová naštěstí nemá důvod se z toho hroutit. I když by jí v lásce nic nebránilo, neboť je momentálně opět bez přítele, zbožňuje Malátného a jeho Chinaski jen jako fanynka. A jako taková bude nadále fandit jeho muzice a řádit v kotli pod pódiem i bez ohledu na to, jestli je, nebo není Miss World.