Malásek vystrojí prvňáčkovi slavnost

"Měli jsme oba za sebou velmi vyčerpávající sezónu. Já měl jeden koncert za druhým a ještě jsem skládal muziku a Dana celý rok točila Rodinná pouta. Těch deset dní u moře a bez práce a s dítětem jsme si tedy opravdu užívali. Bylo to báječné," říká Malásek, kterého v tomto týdnu čekají dvě premiéry.

"Tou nejdůležitější je ta zítřejší, kdy půjde poprvé do školy náš Péťa. To bude přímo rodinná slavnost. Pečlivě jsme se na tento krok připravovali, čerstvému školákovi dokonce úplně nově zařídili jeho pokoj. Ale trochu se toho také děsíme, protože pravidelné vstávání bude pro nás náročnější, než když chodil do školky. Bude také pokračovat v hodinách klavíru, které mu dává moje spolužačka. S dětmi to moc umí a Péťu jsem nikdy nemusel k hodinám hudby nijak nutit."

Petr Malásek, syn umělce, který před lety proslul svým "Romantickým klavírem", nejen doprovází na koncertech ty největší hvězdy, jakými jsou například Hana Hegerová nebo Lucie Bílá, ale také s úspěchem komponuje.

"V pátek mě čeká další premiéra. Nova uvede pilotní pořad nového seriálu Ulice, který režíruje Dušan Klein a v němž hraje spousta báječných herců. A já jsem k němu složil hudbu. To byla dost vyčerpávající práce. Seriál se připravoval poměrně hodně dlouho dopředu, teď přišel do nejdůležitější fáze. Po čtvrtku, kdy můj syn nastoupí do školy, budu tedy hned nazítří zase poněkud rozechvělý, jak dopadne v pátek úvodní díl. Samozřejmě prožívám, jestli se bude líbit, jestli k němu ta moje hudba opravdu půjde."