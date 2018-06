Malajka dojela autobusem domů za čtvrt století

Ženě se stalo osudným, že neuměla mluvit, číst, ani psát thajsky. Nasedla do vozu, který ji namísto do provincie Narathiwat v jižní části Thajska odvezl do metropole Bangkoku.

Odtud se pak snažila dostat na jih, ale opět si vybrala autobus, který ji odvezl do města Chiang Mai, ležícího ještě o sedm set kilometrů severněji.

Jako žebračka se protloukala životem celých pět let. V roce 1987 ji ale zatkla policie a předala ji do centru pro bezdomovce. Tam prožila dvacet let života a už dávno přestala doufat, že by se ještě někdy mohla setkat s rodinou.

Jednoho dne ale do její komunity přišli tři studenti právě z provincie Narathiwat. Po čtvrtstoletí tak mohla promluvit v rodném jazyce a s jejich pomocí se dostala zpět k rodině. Všech jejich osm dětí si už dávno myslelo, že ji přejel vlak.