Maláčové patří i Miss World, prý si ji zaplatila

"Jsem upřímně dojata. Znamená to pro mě historický moment v kariéře zakladatelky a ředitelky České Miss. Je to také nejvyšší ocenění naší usilovné šestileté práce na projektu Česká Miss, který si tak dokázal vydobýt prvenství a exkluzivitu na všech frontách. Nebylo to vždy jednoduché a o to více si tohoto úspěchu cením. Je to pro nás obrovský závazek do budoucna a velká motivace neusnout na vavřínech a dál pokračovat v této cestě," řekla Michaela Maláčová.

Taťána Kuchařová k odejmutí licence Z jednání Miss World jsem zklamaná

V konkurenční Miss ČR zavládlo zklamání, a to hlavně z celkového jednání s organizátory mezinárodní soutěže. Jak řekl iDNES.cz ředitel Miss ČR Jiří Adamec, o změně vlastníka licence se dozvěděli až z médií. "Od chvíle, kdy se snažíme Miss ČR posunout dál a jít směrem charitativním, jsme s Miss World jednali o různých změnách. To se bohužel dlouhodobě nesetkalo s přízní a toho rozporu zřejmě využila Míša Maláčová. Peníze hrají vždycky velkou roli," míní Adamec.

Maláčová, jež vlastní i licenci na Miss Universe, ale oponuje, že tučné konto není při jednání rozhodujícím kritériem. "Licence na jednu z těchto světových soutěží nelze koupit. Získat ji, to je otázka jednání a důvěry ze strany Miss World či Miss Universe. Oba organizátoři si důsledně vybírají toho, komu a za jakých podmínek licenci nabídnou. Je jen na jejich rozhodnutí, zda tak učiní. Česká Miss vznikla na základě udělení licence na Miss Universe v roce 2004," říká.

úspěch Jedinou Češkou, která v historii českých soutěží krásy získala titul Miss World, je Taťána Kuchařová, nynější prezidentka Miss České republiky.

"Již mnohokrát jsem říkala, že mi licence byla nabídnuta, protože se zástupci Miss Universe rozhodli nespolupracovat déle s tehdejším prezidentem Miss ČR Milošem Zapletalem a hledali v Česku nového smluvního partnera,” vysvětluje Maláčová.

"A za velmi podobných podmínek a ze stejného důvodu mě oslovila ředitelka Miss World paní Julie Morley. Na konci roku 2009 mě pozvala do Londýna, abychom si promluvily o možnostech spolupráce. Již delší dobu sledovala úroveň soutěží krásy v Česku a rozhodla se od letošního roku spolupracovat právě s námi. Česká Miss se tím stává v Česku nejprestižnější a dnes již také jedinou celonárodní soutěží krásy v naší zemi,” dodává.

Vedení Miss ČR se snaží zůstat nad věcí, už proto, že své vítězky bude i nadále posílat na zahraniční soutěže jako Miss International či Miss Supranational. Licenci mají i Miss Europe, kterou v roce 2005 vyhrála Monika Žídková. V tomto případě ale není jasné, kdy dojde k obnovení spolupráce. Miss Europe se totiž dlouhodobě potýká s finančními problémy.

Možným esem v rukávu může být pro Miss ČR její úvodní show nového ročníku - Miss Česko-Slovensko 2010. V rámci této soutěže se utkají nejkrásnější dívky z České a Slovenské republiky. Bude se jednat o miss a vicemiss české a slovenské soutěže krásy posledních tří ročníků. Celkem bude soutěžit 12 dívek, šest z každé země. Paradoxně tento projekt byl podle vedení Miss ČR trnem v oku pro organizátory Miss World, kteří nechtěli, aby se vůbec konal.