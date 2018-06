Maláčová zvolí Miss už jako maminka

Čtyřiatřicetiletá Maláčová, která své první dítě čeká s o deset let starším multimilionářem Zdeňkem Bakalou, hodlá výsledky České Miss oznamovat na galavečeru už jako novopečená maminka s měsíčním děťátkem.

"Protože jsem najednou začala mít jiný výraz a bylo na mně vidět, že se se mnou něco děje právě ve chvíli, kdy jsme začali připravovat druhý ročník České Miss, tak jsem to musela svým spolupracovníkům oznámit. Všichni říkali, co s tou Michaelou je, tak jsem si uvědomila, že už jim nemohu lhát a musím s pravdou ven. Stejně by vyšla najevo. Protože mi termín porodu vychází asi měsíc před finálem, museli jsme organizačně připravit všechny varianty."

Být organizátorkou tak velké celostátní soutěže není nic snadného, vyžaduje to celodenní práci, vybírání soutěžících, příprava závěrečného pořadu, mnoho společenských akcí a večírků.

"Zatím to snáším všechno dobře. Styl života jsem nijak zásadně nezměnila. Jsem velký labužník a ráda popíjím víno. To jsem samozřejmě omezila a nekouřím vůbec. Hodně spím a to těhotenství si i při práci užívám. Rozhodně to nebyl skok z nějakého hýřivého života do klidu, ale pozvolný přechod do nového života," prozradila šťastná Michaela Maláčová na středeční akci Den otevřených dveří aneb jak se dělá Česká Miss, která se konala u příležitosti zahájení druhého ročníku této soutěže krásy.

Do soutěže Česká Miss se mohou přihlásit svobodné a bezdětné dívky od 18 do 26 let s českým občanstvím. Otázka národnosti roli nehraje. Zájemkyně nemusí nic platit. Uzávěrka přihlášek je do 31. října a v listopadu se pak budou v osmi českých městech konat castingy. Z každého kola bude vybráno pět semifinalistek a jedna náhradnice.

Semifinálové kolo se uskuteční 8. prosince v Praze. Do finále pak postoupí 12 dívek a jedna náhradnice. Připraveny jsou stejné ceny jako letos. Vítězka vyhraje milion korun, bydlení v Praze na rok a osobní vůz.