Maláčová: Vařit si moc netroufám

* Zařadila byste sama sebe mezi horních 10 tisíc?

Možná bych se do nich mohla vejít. Našla by se část slávy, vlivu i toho majetku. Ten sám o sobě není tak vysoký, počítá se v jednotkách milionů korun.

* Nová česká superstar Vlastimil Horváth říká, že jako skladník bral 12 tisíc měsíčně a žil spokojeně. Umíte si to ještě představit?

Přiznávám, že dnes už obtížně. Když jsem v osmnácti odešla jako modelka do USA, odpovídala taková částka jedné přehlídce, tedy práci za jeden den. Ale na druhé straně, když se chcete pohybovat v této společnosti, musíte si platit bydlení v hlavním městě, na schůzku musíte něčím dojet nebo doletět a asi od vás taky nikdo nečeká, že doletíte s batůžkem...

* Mimochodem, na co by vám dnes těch 12 tisíc stačilo?

Asi na polovinu pronájmu mého bytu v Praze.

* Kolik měsíčně běžně utratíte?

Včetně toho nájmu několik desítek tisíc korun.

* Máte přesnou představu, čím se zabývá váš přítel Zdeněk Bakala?

Myslíte, jestli znám celý rozsah jeho činností? To neznám. Nerozebírám s ním do detailů ani svou práci a neříkáme si ani, kolik vyděláváme.

* Není to zvláštní mezi dvěma blízkými lidmi?

Víte, u mé sestry je to například jiné. Je doma s dvěma malými dětmi, žije na hranici životního minima, a tak to, co s manželem vydělají, dají na hromádku a řeší, co si pořídí a co ne. Ale u nás? Společně pokryjeme náklady a řekla bych, že do zbytku je nám nic.

* Ta sestra - máte si s ní vůbec o čem povídat?

Ale jistě, voláme si jako první, když jednu z nás něco trápí. Ona říká: Já se vydala jinou cestou, mám dvě krásné zdravé děti a hezké vztahy v rodině. Mně naopak dlouho trvalo, než jsem zakotvila v nějakém partnerském vztahu, rodinu dosud nemám. Mému stylu života musíte leccos obětovat, přináší psychickou zátěž kvůli zodpovědnosti za mnohá rozhodnutí i spoustu samoty.

* Takže když se zeptám, která z vás je vlastně šťastnější?

Sestra mi říká: "Já bych s tebou neměnila!" a já jí: "Já s tebou možná někdy jo, ale pořád mě to ještě baví."

* Nenudíte se někdy v té vysoké společnosti?

Víte, lidé, kteří opravdu něco dokázali, nemají potřebu se při vzájemných setkáních předvádět, co všechno si pořídili. Nejsou to hovory o tom, co všechno mají, ale o tom, co dělají, co vědí a co zažili. To, že svět obletěli soukromým letadlem, z toho jaksi vyplyne, že při tom pili dobré víno, se jaksi předpokládá. Jasně, muži se dotknou posledních značek aut, ale není to hlavní téma.

* Nevyčítal vám někdo, že chodíte s miliardářem jen kvůli penězům?

Někdy mi to komplikuje situaci: Připravovala jsem projekt na příští rok a někdo při jednání jen tak prohodil: "Co ta Michaela ještě chce, vždyť už je zabezpečená!" Jak zabezpečená? Jsem pořád Michaela Maláčová, která pracuje a má závazky vůči partnerům a investorům, a to nemá s tím, s kým žiju, nic společného. Je pravda, že jsem hlavně sebe sama musela vnitřně ujistit, že to, proč si rozumíme, je proto, jaký je člověk, a ne že je bohatý.

* Dopřál vám Zdeněk Bakala něco, co jste si dřív nemohla dovolit?

Určitě. Hotely, restaurace, do nichž bych asi nezašla. Pozval mě na krásnou cestu po vinicích v jižní Africe.

* Je gurmán - vaříte mu?

Já si vůbec moc netroufám vařit. Neměla jsem čas se to naučit.

* Nebojíte se, že peníze vaše děti jednou rozmazlí?

To přece záleží na tom, co jim pořídíte. Můj synovec je zblázněný do her na počítači, mohla bych mu každou chvíli nějakou dovézt, ale neudělám to, protože sestra by se právem zlobila. Uznávám investice do vzdělání nebo třeba do dobrého kola. Největší zlo je zahrnout dítě majetkem a nechat ho plácat se v tom. Když pak v životě klopýtne, právem nám vyčte, že jsme ho na to nepřichystali.

* Takže když to shrnu: Co pro vás znamenají peníze?

Ocenění mé práce. A svobodu.