Maláčová slaví triumf, přebírá konkurenční Miss ČR

Ke společné dohodě obou firem, tedy M Marketing (Česká Miss) a Central Group (Miss ČR) došlo před několika hodinami.

Současné vedení Miss ČR, které tvoří prezidentka Taťána Kuchařová a ředitel Jiří Adamec, se přitom informaci o nové organizaci dozvěděli jen pár minut poté, co došlo k podpisu předběžné smlouvy, jejíž součástí je i pozdější majetkové vyrovnání.

"Celé vedení dostalo e-mail, ve kterém stojí, že vedení v Miss ČR přebírá Michaela Maláčová," řekl iDNES.cz odvolaný ředitel tradiční soutěže krásy Adamec. Hroutit se z toho prý nehodlá, jak dodal, je to byznys.

Odvolané vedení Miss ČR - odborný poradce Miloš Zapletal, ředitel Jiří Adamec a prezidentka Taťána Kuchařová

Podobně reagoval i Miloslav Zapletal, někdejší majitel Miss ČR a odvolaný odborný poradce. "Dalo se to čekat, ale zatím bych se k tomu nerad vyjadřoval. Informaci jsem se dozvěděl z esemesky, jelikož jsem byl u lékaře. Teď se chci spojit s Táňou Kuchařovou a Jiřím Adamcem a probrat to především s nimi," uvedl.

Spory gradovaly

Spory mezi oběma soutěžemi trvají od roku 2005, kdy Maláčová založila konkurenční projekt v podobě vlastní soutěže krásy. Miss ČR oslabily zejména změny majitelů - po Miloslavu Zapletalovi se jím stal nyní nezvěstný podnikatel Jan Moťovský a později Central Group.

Výrazný spor nastal letos po Miss Česko-Slovensko, jež symbolicky zahájila nový ročník Miss ČR. Odvolaná ředitelka Kuchařová totiž oznámila, že její vítězky budou Česko mimo jiné reprezentovat na Miss Earth, což bylo tvrzení, které nebylo smluvně potvrzené, jelikož vítězky na tuto ekologickou soutěž krásy posílá Česká Miss.

"Mám radost, že po mnoha letech konfrontace začíná období pozitivní spolupráce. S potěšením přijímám nabídku společnosti Central Group, která mi tímto krokem nabízí možnost převzít odpovědnost za soutěže krásy v České republice. Je to pro mě další profesní výzva a zároveň ocenění naší dosavadní práce," komentuje vlastní triumf Maláčová.

"Pro úspěšnou spolupráci jsem připravena udělat maximum. Věřím, že naše rozhodnutí ocení veřejnost, soutěžící i partneři. Je to dobrým signálem i do zahraničí," dodala Maláčová.

Dvě soutěže? Zatím ano

Hlavní otázkou tedy je, zda Česko bude mít stále dvě soutěže krásy, nebo je nová šéfka sloučí dohromady. "Myslím si, že trh dvě soutěže unese, ale nyní je příliš brzo na to, abych řekla, jak budu postupovat. Vše je předmětem dalšího jednání," uvedla pro iDNES.cz Maláčová.

Poklonu jí v oficiálním prohlášení složil i Dušan Kunovský, majitel společnosti Central Group. "Jsem si jist, že ve společnosti M Marketing a v osobě Michaely Maláčové získá Miss ČR skvělého organizátora a tu nejkompetentnější osobu u nás. V naší připravované spolupráci vidím velký potenciál do budoucna i pro další společné aktivity. Společnost Central Group vstupovala do projektu Miss ČR s cílem změnit tuto soutěž s více než dvacetiletou tradicí na prestižní charitativní projekt. A jsem moc rád, že se nám to podařilo," říká šéf Kunovský.

Veškerý výtěžek soutěže Miss ČR, minimálně jeden milion korun, je určen každý rok na charitativní účely. Výtěžek z letošního ročníku bude rovným dílem rozdělen mezi charitativní projekt České televize Pomozte dětem! a mezi Nadační fond pro zdraví dětí, připomíná Miss ČR.

Podrobnosti o letošním ročníku Miss ČR 2010 a budoucí podobě obou soutěží budou vyhlášeny na tiskové konferenci plánované v průběhu měsíce června.

Vlastník soutěže Miss ČR zároveň tímto vyhlašuje prodloužení termínu k zaslání přihlášek do soutěže, a to do 31. května 2010. Přihlášky je možné zasílat prostřednictvím webových stránek soutěže www.miss-cr.cz.

Castingy se uskuteční v druhé polovině června v Praze, Brně a Ostravě. Po skončení castingů budou vyhlášeny semifinalistky letošního ročníku. V průběhu letních měsíců se pak bude konat zahraniční soustředění soutěžících dívek. Velké finále soutěže se uskuteční 23. října a bude vysíláno v přímém přenosu na ČT1.