Maláčová: Prezidente, cestu do Thajska bys měl zvážit

"Na Thajsku máme postavenu celou kampaň a já myslím, že si konkurenční soutěž nezjistila informace. Dozvěděli by se totiž, že tam jedeme před nimi a máme oficiální pozvání od thajského ministerstva turismu. Připadá mi to spíš jako úsměvná náhoda. Možná by to měli ještě zvážit, já bych tam hned po nás zrovna neletěla," říká prezidentka České Miss Michaela Maláčová.

Lidé kolem prezidenta Miloše Zapletala si možná naopak informace zjistili. Jejich termín Školy Miss už jako náhoda nevypadá, na ostrově Phuket budou totiž trávit poslední týden v lednu, zatímco Maláčové krásky sem zamíří již 3. ledna. Během dlouhých šestnácti dní se budou snažit poznat z této země co nejvíc a přitom natočit medailonky a příspěvky do přímého televizního přenosu televize Nova.

Jednou ukázat nohy, podruhé pokoru

Natáčení i focení v jedné z nejkonzervativnějších zemí světa musí být předem pečlivě domluveno. "Thajci si hlídají i cestovní kanceláře, proto je Eso Travel naším oficiálním dopravcem do této země. Získat povolení na natáčení na různých místech není triviální věc. Když se tam konaly soutěže krásy, byla i určitá nespokojenost. Soutěžící dívky se necitlivě pohybovaly po Královském paláci v Bangkoku a nerespektovaly chování, které tam má člověk mít. To u nás nehrozí, finalistky budou přesně vědět, kde a jak se mají chovat. Kdy mají být za atraktivní mladé dlouhonohé slečny a kdy mají s pokorou navštívit třeba právě Královský palác."

Finále bude na letišti

Maláčová, která čeká druhého potomka - chlapečka - na přelomu října a listopadu, na cestu do Thajska určitě nepojede. Cestu do země, k níž má velmi blízko, si ale vynahradí, jak jen to půjde. V Bangkoku byla v roce 1992 na Miss Universe ještě jako československá reprezentantka a svého času pracovala pro thajské zastupitelství v Praze.

Finálový večer České Miss se 2. února odehraje na vskutku originálním místě - na letišti Praha-Ruzyně v nové odletové hale Terminálu Sever 2. Jednou z nové dvojice moderátorů bude naše nejslavnější playmate Jana Štefánková. Pánský protějšek se k ní zatím ještě hledá.