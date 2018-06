Maláčová: nosí šaty z Tuzexu?

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Hadí motiv není můj šálek čaje, ale protože mě nikdo nenutí ho nosit, nemusím se čertit, když se do něj oblékne někdo jiný. Janě Štefánkové totiž tahle tunika docela sluší. Není moc krátká, takže si ji oblékla k legínám, což je fajn i proto, že jsou jednoduché a s výrazným vzorem se netlučou. Šněrovací kotníčkové jehly model pěkně doplňují.

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Michaela Maláčová se v nedávném rozhovoru přiznala, že díky bohatému partnerovi už nemusí Pařížskou ulicí jenom probíhat na jednání, ale může si dovolit do těch luxusních obchodů i vejít. Pro pěkné oblečení ale stejně raději létá do Itálie. Ehm. Tak nevím, tohle "dílko" mi italskou eleganci nějak nepřipomíná. Spíš to vypadá na nákup v Tuzexu někdy okolo roku 1985. A to včetně těch lesklých silonek.

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Bára Nesvadbová je pořád štíhlounká jako proutek a dokonce se stává, že je nejhubenější bytostí na módní přehlídce, byť tam účinkuje jako moderátorka. Spisovatelka a šéfredaktorka módního časopisu ví, co sluší platinovým blondýnkám - velký úsměv, úzké černé šaty a kytice od ctitele.

Komu to nejvíc sluší? Hlasujte! celkem hlasů: 1546